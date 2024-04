La Promessa/ Anticipazioni 19 aprile 2024: Martina e Curro vivono sereni la loro storia d’amore

Le anticipazioni de La promessa, riferite alla puntata in onda domani 19 aprile 2024, rivelano che Martina e Curro si godono la loro storia d’amore. Dopo tanto tempo, i due hanno dichiarato i propri sentimenti e sono intenzionati a viversi a pieno. Si rivela opposta, invece, la situazione tra Salvador e Maria il cui rapporto è sempre più teso e pieno di contraddizioni. Il nuovo appuntamento con l’amatissima soap metterà la coppia in difficoltà; riusciranno a trovare un punto d’incontro?

La promessa, anticipazioni del 19 aprile: Maria e Salvador non vanno d’accordo

Le anticipazioni de La promessa per la puntata di domani rivelano che l’amore tra Curro e Martina va sempre meglio. I due hanno deciso di ritagliarsi un po’ di tempo per se stessi, e decidono di fare un picnic. A preparare tutti ci pensano il cuoco e Jana, che organizzeranno alla coppia una giornata meravigliosa.

Maria e Salvador, invece, non riescono a trovare un modo per risollevare la propria relazione. L’ex soldato cerca in tutti i modi di scusarsi con la sua amata, ma lei non sembra voler proseguire la loro relazione. Tensioni, dubbi e incertezze accumulati negli ultimi mesi sembrano troppo da sopportare per la coppia. Decideranno di separarsi definitivamente?

La promessa, cosa è accaduto nelle scorse puntate

Nelle scorse puntate, Don Gregorio chiede a Pia di cambiare vita e di lasciare la tenuta. Cruz, invece, mette in difficoltà Jana. La Marchesa accusa la cameriera di curare Jimena per avere un suo tornaconto personale, per questo le chiede di stare alla larga da lei.

Jana non prende bene le pressioni di Cruz, e si rivolge a Manuel furiosa ricordandogli che tutto quello che fa lo sopporta per lui. La cameriera è decisa a far valere le sue ragioni, non ne può più di essere trattata in quel modo dalla Marchesa…











