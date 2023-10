La promessa/ Anticipazioni 19 ottobre 2023: Catalina non ha più dubbi su Manuel e Jimena

La promessa, anticipazioni puntata in onda il 19 ottobre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni de La promessa, in onda oggi 19 ottobre, ci svelano che Cruz, costretta dal marito, deve scendere in cucina per congratularsi con Candela, Simona e Lope, quando quello che vorrebbe fare è licenziarli. A denti stretti, la marchesa li ringrazia per averli aiutati a smascherare il falso prete, Camilo. Intanto, Jana è sempre più consapevole che il matrimonio di Manuel e Jimena è sempre più imminente. Ecco perché la domestica, seppur in preda allo sconforto, cerca di fare il possibile per terminare la riparazione dell’aereo prima che il suo amato sposi la donna sbagliata. Per lo stesso motivo, la nostra protagonista cerca di trovare un modo per impedire questa cerimonia.

Martina, Catalina e Jana, inoltre, sono sempre più convinte che l’amore di Manuel per Jimena non sia del tutto sincero. Catalina, osservando meglio la coppia, si rende conto che il loro rapporto è qualcosa di costruito, e dietro potrebbe esserci solo Cruz, che ha costruito un falso passato per indurre Manuel a sposare la ragazza. Approfittando dell’amnesia causata dall’incidente, la marchesa potrebbe aver convinto il giovane ad innamorarsi di Jimena.

La promessa, anticipazioni del 19 ottobre 2023: cosa succede oggi?

Le altre anticipazioni de La promessa di oggi ci dicono inoltre che Jana deve fare tutto il possibile per impedire il matrimonio di Jimena con Manuel. In che modo? Ormai sappiamo che la protagonista sta ricostruendo l’aereo del giovane per ricordargli la sua passione per il volo. Solo in questo modo può sperare che la sua memoria ritorni. Nel frattempo, il senso di colpa e il rimorso cominciano ad affliggere Rómulo dopo aver parlato con Gregorio. La conversazione con il maggiordomo gli ha fatto riaffiorare dolorosi ricordi dal passato e inizierà a chiedersi come abbia potuto comportarsi in quella maniera con quel giovane, fratello minore di Gregorio?

La promessa: dove eravamo rimasti?

Nelle puntate precedenti de La promessa, Curro scopre con amarezza che Lorenzo non è il suo vero padre. Confuso, il ragazzo ne parla con Jana, l’unica che può comprenderlo, ma i due vengono interrotti da Cruz che rimprovera suo nipote. La protagonista, sconsolata per l’umiliazione subita, si confida con Maria. Nel frattempo, i preparativi per il matrimonio di Jimena e Manuel incontrano qualche problema quando i rispettivi genitori si scontrano. Alonso umilia Cruz chiedendole di scusarsi con Lope, Candela e Simona per aver smascherato Padre Camilo.

Romulo scopre finalmente il motivo per cui Gregorio lo odia così tanto. Si scopre che, in passato, l’anziano aveva ucciso il fratello del nuovo maggiordomo.











