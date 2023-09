La promessa/ Anticipazioni 21 settembre 2023: Curro confronta suo padre, ma…

La promessa, anticipazioni puntata in onda il 21 settembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni de La promessa, in onda oggi 21 settembre, ci svelano che Curro, incoraggiato da Jana, prende la decisione di chiedere spiegazioni al padre sul perché lo tratti così male. Nonostante i suoi sforzi, il giovane non riesce a raggiungere il suo obiettivo, poiché Lorenzo sembra essere una persona dall’animo oscuro ed è difficile comprenderlo. Anzi, come risposta ottiene un’altra dimostrazione di violenza da parte del suo presunto padre. A quanto pare le sue buone intenzioni non hanno prodotto il risultato sperato e Curro non sa più come fare per comprendere il capitano Mata: perché si comporta in quel modo nei suoi confronti?

Intanto, il cognato di Cruz continua ad accusarla di approfittare dell’invalidità della sorella per distribuire a suo piacimento i beni del barone. La marchesa non sopporta più la presenza di suo cognato ma, per la prima volta, si rende conto di trovarsi di fronte a qualcuno altrettanto cattivo o peggiore di lei.

La promessa, anticipazioni del 21 settembre 2023: cosa succede oggi?

Le altre anticipazioni de La promessa di oggi ci dicono inoltre che Doña Pía, con grande forza d’animo, realizza l’impensabile: fare in modo che Gregorio moderi un po’ i suoi atteggiamenti e smetta di rendere la vita impossibile a tutti. Il terribile maggiordomo aveva messo fin troppa pressione al personale di servizio, rendendo il clima nella tenuta davvero irrespirabile. Ma Gregorio è arrivato a La Promesa con un obiettivo, ovvero distruggere Rómulo, perché lo conosce da molto tempo. I due paiono avere un passato in comune. Secondo i suoi ricordi, Romulo deve avergli fatto qualcosa di molto brutto dato che ora Gregorio vuole vendicarsi in quel modo così violento. Naturalmente Rómulo nemmeno se lo ricorda. Cosa è davvero successo tra loro?

La promessa: dove eravamo rimasti?

Nelle puntate precedenti de La promessa, Jana scopre che Manuel viene maltrattato dal padre, mentre capisce che Jimena sta alterando i ricordi del ragazzo facendogli credere che in passato avevano una relazione. Jana cerca quindi di far ricordare al giovane la sua passione per il volo. Salvador è stato catturato dai soldati in battaglia, ma Maria è all’oscuro di tutto. Catalina è sicura che Padre Camilo sia un impostore e confida i suoi sospetti al padre; Alonso coinvolge anche il tenente Funes ma la situazione prende una brutta piega per i due quando vengono presi in ostaggio dall’impostore.

Solo l’eroico intervento di Romulo permette alla Guardia Civile di arrestare il falso prete e concludere la vicenda. Resta però ancora da capire per quale motivo Camilo si sia finto un parroco e chi è stato a incaricargli questo compito.











