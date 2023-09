La promessa/ Anticipazioni 15 settembre 2023: Jana fa di tutto per salvare Manuel

La promessa, anticipazioni puntata in onda il 15 settembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni de La promessa, in onda oggi 15 settembre, ci svelano che Lope confida a Teresa che Salvador è stato catturato dai nemici in battaglia. I due, però, decidono di comune accordo di non riferire nulla a Maria per non metterle ulteriore pensiero. Intanto, Jana è sconvolta quando scopre che Cruz e Jimena stanno mentendo a Manuel sul suo passato, facendogli credere di aver amato sempre e solo quest’ultima! La cameriera non può accettare tutto ciò ai danni del fratello, quindi farà di tutto per impedire che i due impostori continuino con il loro subdolo piano. In che modo?

Terra amara/ Anticipazioni 15 settembre 2023: Saniye scopre il "segreto" di Gaffur

Martina, invece, mette alle corde Gregorio pretendendo la presenza di Mauro per un ordine personale. Il maggiordomo continua a tormentare il servizio con le sue regole anguste e, spesso, arbitrarie. E la situazione sta superando ogni limite.

La promessa, anticipazioni del 15 settembre 2023: cosa succede oggi?

Le altre anticipazioni de La promessa di oggi ci dicono inoltre che Jana confessa a una preoccupata María Fernández di aver salvato i rottami dell’aereo di Manuel perché è ancora determinata a ripararlo, facendogli ricordare la sua passione per il volo… anche se Manuel non ricorda ancora chi sia. La domestica è comunque determinata a fargli tornare alla mente frammenti del suo passato: Jimena non l’avrà vinta e non le permetterà di continuare ad alterare i suoi ricordi.

Beautiful/ Anticipazioni 15 settembre 2023: Finn ricorda che è stata Sheila a sparargli!

Inoltre, Lorenzo suggerisce al figlio Curro di andare a trovare la madre in sanatorio, ma al ritorno Alonso scopre che durante quel viaggio è successo qualcosa di terribile. Infine, Cruz continua ad avere battibecchi con Lorenzo per quanto riguarda l’eredità del defunto barone, che fa veramente gola a tutti.

La promessa: dove eravamo rimasti?

Nelle puntate precedenti de La promessa, si scopre cos’è realmente successo al barone, che non è morto accidentalmente come tutti sospettano. Giorni prima, l’uomo aveva tentato di violentare Teresa e Pia, per difendere l’amica, aveva finito per ucciderlo involontariamente. Sul luogo del delitto sono accorse anche Jana e Maria, che hanno aiutato le due a sbarazzarsi del corpo e a farlo sembrare un banale incidente stradale. Nel presente, Pia confida a Jana di essere ancora incinta, mentre quest’ultima le rivela il vero motivo del suo arrivo a palazzo, ossia indagare su chi sia l’assassino di sua madre, ex domestica.

Un posto al sole/ Anticipazioni 14 settembre 2023: Lara e Roberto, è resa dei conti

Mentre cura Curro da una spalla lussata, Jana scopre delle ferite sulla schiena, chiaro segno che viene maltrattato dal padre Lorenzo. Pia chiede aiuto a Candela per nascondere la sua gravidanza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA