La Promessa/ Anticipazioni 26 aprile 2024: Dov’è finito Don Carlos? Simona è nel panico

Le anticipazioni di La Promessa per la puntata di domani, 26 aprile 2024, suggeriscono nuove dinamiche all’interno della tenuta più amata dal pubblico italiano. Catalina cerca di resistere alle numerose pressioni e ai piani di Don Lorenzo la cui mira è sempre stata quella di ottenere potere sulla villa.

Alonso e Fernando non sono in buoni rapporti, la tensione tra i due è tangibile ma la priorità adesso è la protezione di Martina che non si è recata a Parigi come avrebbe dovuto fare. Simona è molto preoccupata perchè Don Carlos è sparito dalla circolazione e nessuno sa che fine abbia fatto o cosa gli sia successo. Jana, invece, rimprovera Manuel per non aver messo a bada sua madre e gli intima di sistemare tutto.

La Promessa, anticipazioni del 26 aprile: Catalina non cede a Lorenzo!

Catalina è messa alle strette da Lorenzo che pretende una parte della gestione sulla tenuta, ma la nobile cerca di non cedere alle continue pressioni del Conte. Fernando e Margarita, invece, hanno il duro compito di avvisare Alonso che Martina non è partita a Parigi come aveva promesso, ma ha fatto andare Lenor al suo posto ingannando tutti.

Le anticipazioni di La Promessa per domani rivelano che Cruz chiede ad Alonso e Fernando di rimanere nella tenuta insieme per poter proteggere Martina, nonostante la tensione tra i due sia evidente. Lope, invece, è furioso perchè Simona e Candela non si sono presentate in tempo per cucinare la trippa e il risultato è penoso. Simona, però, ha ben altri pensieri ed è preoccupata per Don Carlos che è scomparso dalla circolazione.

La Promessa, cosa è accaduto nelle scorse puntate

Nelle precedenti puntate, Cruz conosce la verità su Elisa grazie alla soffiata di Lorenzo e svela ad Alonso che la nobile ha ucciso il primo marito per appropriarsi della sua eredità. Salvador, invece, si infuria con Lope pechè lo ritiene responsabile della decisione di Maria di annullare le nozze, considerando che il cuoco ha svelato di essere innamorato di lei.

Jimena si confida con Jana perchè si sente oppressa da Cruz e non vive bene la gravidanza; la cameriera suggerisce alla nobile di non farsi influenzare dalla Marchesa vivendosi con più serenità la dolce attesa.











