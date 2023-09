La promessa/ Anticipazioni 28 settembre 2023: Jana vorrebbe aiutare Curro ma…

La promessa, anticipazioni puntata in onda il 28 settembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni de La promessa, in onda oggi 28 settembre, ci svelano che Jana ha instillato in Curro il dubbio che Lorenzo non possa essere suo padre. Dopo un momento di sconcerto iniziale, il giovane ha iniziato a pensare che forse la cameriera non abbia tutti i torti. Trovare risposte, però, non sarà facile, con una famiglia che nasconde chissà quali segreti. Curro continua a sospettare che Lorenzo non sia proprio suo padre, non si assomigliano per niente. Il ragazzo lo confessa alla zia Cruz che cerca di togliergli l’idea dalla testa, anche se rimane preoccupata. Nel frattempo Jana è contenta che Curro tragga le conclusioni da solo, ma María Fernández non si fida del ragazzo.

Un posto al sole/ Anticipazioni 27 settembre 2023: Marina non si fida di Ida

La protagonista vorrebbe essere del tutto sincera con il signorino, ma Maria cerca di dissuaderla. Jana, poi, aiutata da Catalina, continua a studiare i progetti dell’aereo di Manuel con l’intento di poterlo riparare. Jana spera così che il ragazzo riacquisti presto la memoria e si ricordi della sua passione per il volo. Deve però affrettarsi, perché le nozze tra lui e Jimena si avvicinano…

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 27 settembre 2023: Flora spiffera tutto su Adelaide

La promessa, anticipazioni del 28 settembre 2023: cosa succede oggi?

Le altre anticipazioni de La promessa di oggi ci dicono inoltre che Alonso e Cruz litigano duramente e tirano in ballo dei vecchi dissapori che hanno messo in pericolo il loro prezioso matrimonio. Allo stesso tempo, i preparativi per le nozze di Manuel e Jimena proseguono per il meglio. I due giovani sembrano molto innamorati. La ragazza riesce a convincere il padre del Duca a invitarlo a trascorrere un po’ di tempo a La Promessa; in questo modo si augura di affrettare l’organizzazione per il matrimonio, concludendo poi il tutto in quello stesso weekend. Per Jana il tempo si sta esaurendo, mentre Curro è sempre più vicino a scoprire una verità sul suo presunto padre…

Terra amara/ Anticipazioni 27 settembre 2023: Gaffur vittima di una truffa!

La promessa: dove eravamo rimasti?

Nelle puntate precedenti de La promessa, Cruz rimprovera Petra per l’incidente della spilla, con cui ha messo a rischio la sua vita e quella della famiglia Luján. Dopo averla baciata impetuosamente, Lope si scusa con María e attribuisce il tutto al nervosismo per il rapimento di padre Camilo. I due sembrano essersi gettati l’incidente alle spalle, ma è chiaro che quel bacio ha acceso in loro un qualche sentimento. Mentre cura le ferite di Curro, Jana si lascia sfuggire che Lorenzo potrebbe non essere il suo vero padre; il ragazzo, dopo un attimo di sconcerto e isolamento, decide di affrontare Cruz. Romulo ha capito che Gregorio ce l’ha con lui per qualcosa successa in passato e che lui non ricorda.











© RIPRODUZIONE RISERVATA