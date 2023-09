La promessa/ Anticipazioni 29 settembre 2023: Jimena e Manuel, nozze a rischio?

La promessa, anticipazioni puntata in onda il 29 settembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni de La promessa, in onda oggi 29 settembre, ci svelano che il duca d’Infantes dice ad Alonso che non vuole che sua figlia sposi Manuel perché i Luján sono dei “mascalzoni” che hanno nascosto la loro disastrosa rovina economica e che vogliono imparentarsi solo per interesse. Il marchese gli ordina di ritirare l’accusa, ma la discussione rischia di degenerare. Entrambi gli uomini impugnano le spade, pronti a combattere un duello per difendere l’onore delle rispettive famiglie. Le cose sembrano mettersi male, ma poi accade qualcosa. Nonostante le loro divergenze, i duchi d’Infantes e i marchesi di Luján riescono a raggiungere un accordo per il matrimonio, i cui preparativi finalmente iniziano.

Jimena è molto felice che i suoi genitori abbiano accettato il suo desiderio di diventare parte della famiglia di Alonso e Cruz. Quanto durerà la gioia della giovane donna? Manuel recupererà la memoria prima di sposarsi?

La promessa, anticipazioni del 29 settembre 2023: cosa succede oggi?

Le altre anticipazioni de La promessa di oggi ci dicono inoltre che Alonso dice a Cruz che non licenzieranno i cuochi, per quanto si opponga alla decisione di trattenerli. La marchesa si arrabbia con il marito e fa una scenata. Alonso però resta fermo sulla sua opinione e, anzi, chiederà alla moglie qualcosa di davvero umiliante. Curro, invece, scopre una verità su suo padre che gli cambierà la vita per sempre e sente l’impulso di dire a Jana che aveva assolutamente ragione: Cruz gli aveva mentito per tutto questo tempo? Nel frattempo, Rómulo e Pía continuano a cercare di scoprire perché Gregorio si comporta così con Rómulo, ma per ora non ottengono informazioni rilevanti. Intanto, il rapporto tra Pía e Romulo migliora di giorno in giorno. Sembra che il nuovo maggiordomo si diventato un prezioso amico per la governante.

La promessa: dove eravamo rimasti?

Nelle puntate precedenti de La promessa, Mentre cura le ferite di Curro, Jana si lascia sfuggire che Lorenzo potrebbe non essere il suo vero padre; il ragazzo, dopo un attimo di sconcerto e isolamento, decide di affrontare Cruz. Romulo ha capito che Gregorio ce l’ha con lui per qualcosa successa in passato e che lui non ricorda. Insieme a Pia cerca di scoprire il motivo di tanto rancore. Alonso e Cruz litigano duramente e tirano in ballo dei vecchi dissapori che hanno messo in pericolo il loro prezioso matrimonio. Allo stesso tempo, i preparativi per le nozze di Manuel e Jimena proseguono per il meglio. Jana è felice che Curro stia traendo da solo le conclusioni su Lorenzo, ma Maria non si fida del tutto del ragazzo.

