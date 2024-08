La promessa anticipazioni oggi: finisce la storia tra Jana e Abel?

Nuovo appuntamento in arrivo con la soap di Canale Cinque oggi 11 agosto 2024, si torna a La promessa con le vicissitudini dei protagonisti, pronti a intrattenere ancora una volta il pubblico di Canale Cinque, grande attenzione sarà focalizzata su Jana e Abel, la domestica infatti prenderà una decisione importante dopo aver vissuto alcuni giorni con Manuel al mare e proprio per questo metterà la parola fine alla storia con il dottor Abel, dopo avergli confidato non solo di essere andato a Cordoba, ma anche che nella sua vita è presente un’altra persona, lui si dimostrerà comprensivo mentre lei sarà sollevata dopo la confessione fatta.

Anticipazioni My home my destiny, puntata oggi 11 agosto/ Mehdi viene aggredito pesantemente

Stando alle anticipazioni de La promessa non mancheranno i fari puntati su Curro e Alonso, dopo che il primo ha scoperto come il secondo sia il suo vero padre, il giovane deciderà così di avvicinarsi al marchese per conoscerlo meglio e vedere se hanno delle caratteristiche in comune. I tentativi di Curro porteranno frutti e il marito di Cruz inviterà suo nipote ad andare con lui a Puebla de Tera per un viaggio di affari molto importante.

Anticipazioni Beautiful, puntata 11 agosto 2024/ Deacon consegna Sheila agli agenti

La promessa, le anticipazioni della puntate precedenti

Con la soap di Canale Cinque si ripartirà da quanto accaduto negli ultimi episodi, con il malore di Romulo che ha spaventato e non poco, uno svenimento che ha creato grandi scombussolamenti, Abel ha diagnosticato al maggiordomo una malattia polmonare che avrebbe avuto un’entità ancora più lieve se fosse stata curata in tempo, anche se la questione non ha allarmato chissà quanto l’uomo, motivato a proseguire la sua attività come se nulla fosse accaduto.

Le anticipazioni de La promessa prevedono novità sulla questione, mentre negli ultimi episodi abbiamo visto come l’avvicinamento di Jimena a Manuel abbia prodotto curiosità nel giovane, ma anche tra i marchesi.

Un passo dal cielo 8 anticipazioni, parlano Giusy Buscemi e Marco Rossetti/ "Nathan e Manuela? Evoluzione"