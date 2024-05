La Promessa/ Anticipazioni puntata 8 maggio 2024: Tensioni tra Cruz e Jimena

Le anticipazioni de La Promessa per la giornata di domani, 8 maggio 2024, rivelano particolari tumulti all’interno della villa. Simona e Candela mettono in atto un piano per poter uscire dalla tenuta e cercare Don Carlos, ma questo porterà diversi problemi ai loro colleghi. Sorgono, invece, i primi grandi attriti tra Cruz e Jimena in quanto quest’ultima si sente eccessivamente oppressa dalla suocera. Il nuovo appuntamento sarà denso di malcontento tra i protagonisti che non riusciranno più a trattenere il proprio dissenso.

La Promessa, anticipazioni dell’8 maggio: Cruz e Jimena discutono

Simona e Candela sono preoccupate per le sorti del loro insegnante, sparito dalla circolazione per diversi giorni. Le due cameriere sono bloccate nella tenuta per ordine di Pia che le ha punite per non aver adempiuto ai loro doveri. La cuoca e la cameriera, però, pensano a un modo scaltro per poter uscire dalla villa e continuare le proprie ricerche.

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Simona e Candela organizzano uno sciopero per costringere Pia a dare loro il consenso di lasciare la tenuta. Nonostante l’idea sia astuta sulla carta, il loro gesto mette in difficoltà il resto della servitù che finisce in mezzo alla situazione senza volerlo. Cruz, invece, vuole far realizzare una culla per il nascituro in legno pregiato ma Jimena non lo accetta e si ribella. La moglie di Manuel desidera che il suo bambino riposi nella culla dov’è cresciuta lei da piccola. La contessa non apprezza per nulla l’atteggiamento della nuora e comincia a covare del risentimento.

La Promessa, cosa è accaduto nelle scorse puntate

Nelle scorse puntate, Jimena scrive una lettera alla madre e incarica Maria di consegnarla; quest’ultima, però, è già impegnata ad incontrate una misteriosa persona che dice di conoscere il passato di Jana. Fernando e Margarita sono davvero delusi dal comportamento di Martina e annunciano alla figlia che sarà obbligata a partire con loro per Madrid.

Simona e Candela vogliono scoprire che fine abbia fatto Don Carlos, ma non possono uscire dalla tenuta a causa della punizione di Pia. La cuoca e la cameriera escogitano un modo per poter lasciare la villa e continuare le loro ricerche.

