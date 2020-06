La Prova del Cuoco chiude dopo 20 anni/ Elisa Isoardi piange: “Mi dispiace perchè…”

La fine di un’era: La Prova del Cuoco chiude i battenti dopo 20 anni di successi e di siparietti indimenticabili. La notizia era nell’aria da diversi mesi, ma oggi è arrivata l’ufficialità: il format non verrà riproposto nella prossima stagione televisiva. Gli ascolti non sono quelli di un tempo, è vero, ma bisogna anche evidenziare che già nelle scorse edizioni erano state annotate difficoltà di non poco conto. Quella di oggi è stata una puntata particolare, con Elisa Isoardi e Claudio Lippi a dir poco emozionati. «Io oggi non piango stranamente, probabilmente perché ancora devo rendermi conto della cosa, quindi lo farò a casa con il mio cagnolino Zenit. Mi dispiace perché era bello e perché compiva 20 anni questa trasmissione», le parole della conduttrice, che non è poi riuscita a trattenere le lacrime dopo aver visto un video di ringraziamenti da parte del suo staff. Stesso dicasi per il suo braccio destro, Lippi…

LA PROVA DEL CUOCO CHIUDE DOPO 20 ANNI

«Spero che sia un arrivederci e non un addio», ha tenuto a dire Elisa Isoardi prima di concludere l’ultima puntata de La Prova del Cuoco. A dir poco toccante anche l’omaggio di Claudio Lippi: «Quello che non sa la gente è che purtroppo nello spettacolo sembriamo tutti amici, ma non è assolutamente vero: nascono degli amori profondi con altre persone, quello con Elisa non lo scorderò mai. Ricorderemo questa trasmissione anche se non c’è più».

Sui social network si è acceso il dibattito su quella che è stata definita da molti come la fine di una delle più belle pagine di storia della tv nostrana, questo il commento di Mario Manca: «Nessuna lacrima, ma tanta amarezza: un programma che chiude dopo 20 anni fa sempre un certo effetto, ma #laprovadelcuoco sopravviverà nella nostra memoria, perché prima dei mappazzoni e degli impiattamenti, è stato il primo».

La fine de #LaProvadelCuoco dopo 20 anni di messa in onda. Rai 1 – 26 giugno 2020. https://t.co/OKwIIQ8R1T pic.twitter.com/HYfdoHF3u5 — LALLER🏳️‍🌈 (@see_lallero) June 26, 2020





