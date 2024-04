La pupa e il secchione 2024, 2a puntata/ Diretta ed eliminati: prime tensioni tra le coppie

La pupa e il secchione 2024: anticipazioni e diretta seconda puntata 17 aprile

Dopo aver incollato 957.000 spettatori con il 5.87 con la prima puntata, oggi mercoledì 17 aprile, torna in onda La pupa e il secchione 2024 con la seconda puntata. Enrico Papi, nelle vesti di padrone di casa, è pronto a sottoporre le coppie ad una serie di sfide svelando anche cos’è successo durante i primi giorni di convivenza. In studio, con Enrico Papi, ci sarà anche l’immancabile giuria pronta a commentare e a dare giudizi sui concorrenti, chiamati anche a dimostrare di avere una grande intesa intellettuale. In studio, così, a ricoprire i panni di giudici de La pupa e il secchione 2024, tornano Paola Barale, Aldo Montano e Candida Morvillo.

Tuttavia, i veri protagonisti della seconda puntata sono le coppie. Dopo la presentazione di tutti i concorrenti, le coppie de La pupa e il secchione 2024 sono: Alessio Pino e Virginia Cavalieri, Alessandro Pestarino e Annalisa Saggese, Pio Savelli e Noemi Bertani, Federico Rifugiato e Aurora Travelli, Federico Silvio Gorrino e Anastasia Savarese, Michele Sciamanna e Swami Dinoia, Gianluca Lonardo e Rosaria Dell’Aquila, Andrea Valenza e Camilla De Berardinis, Simone Candido e Federica Della Volpe.

Le prove della seconda puntata de La pupa e il secchione 2024

Dopo la formazione, le coppie hanno iniziato a convivere e, nella seconda puntata de La pupa e il secchione 2024, Enrico Papi mostrerà cos’è successo tra i concorrenti durante i primi giorni. Alcune coppie hanno iniziato a conoscersi e il feeling tra i protagonisti è stato immediato mentre per altre coppie sono già nati i primi problemi e le prime incomprensioni. Per tali coppie sarà così ancora più difficile affrontare e superare le prove previste.

Il feeling e la sintonia intellettuale, ma anche fisica, risulta fondamentale per superare le prove e riuscire ad essere premiati dalla giuria evitando, così, il rischio di un’eliminazione. Dopo essersi preparati in villa, questa sera, i concorrenti affronteranno, tra le altre cose, la Prova Fitness e lo Zucca Quiz, che determinano la classifica per definire le coppie a rischio, la Sfida del muro e il Gioco delle Affinità. A fine puntata, ci sarà, poi, una nuova eliminazione.

Come vedere in diretta streaming La pupa e il secchione 2024

La seconda puntata de La pupa e il secchione 2024 viene trasmessa in diretta televisiva, a partire dalle 21.30, su Italia 1. Con Mediaset Infinity, sia come app disponibile per tutti i dispositivi mobili che come sito, invece, è possibile seguire la diretta streaming. Con Mediaset Infinity, inoltre, si può recuperare anche la prima puntata o le singole clip.











