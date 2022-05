La pupa e il secchione show 2022, finale/ Diretta e vincitori: Giucas Casella pupo

La pupa e il secchione show 2022: anticipazioni e diretta finale

Martedì 3 maggio, in prima serata su Italia 1, torna in onda Barbara D’Urso con l’ultima, attesissima puntata de La pupa e il secchione show 2022. Anche nel corso della finalissima, non mancheranno i giudizi di Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia che, sin dalla prima puntata, non hanno risparmiato critiche alle pupe e ai secchioni, così come ai pupi e alle secchione. Sarà una puntata elettrizzante e ricca di colpi di scena in cui non mancheranno litigi, ma anche grandi dichiarazioni d’amore.

Dopo la presenza di Lulù Selassiè, Alex Belli, Alessia Macari e Malena che hanno ricoperto il ruolo di pupe e pupi per una sera, anche la finalissima, avrà il suo “pupo per una sera”. Ad insegnare la seduzione, questa sera, nello studio de La pupa e il secchione show 2022 ci sarà Giucas Casella che, dopo aver trascorso sei mesi nella casa del Grande Fratello Vip, regalerà momenti surreali ai telespettatori di Italia 1.

Proposta di matrimonio per Elena Morali a La pupa e il secchione show 2022

Non solo liti e discussioni a La pupa e il secchione show 2022, ma anche grandi dichiarazioni d’amore. Nelle precedenti puntate del reality show condotto da Barbara D’Urso, c’è stato spazio per la storia d’amore di Guenda Goria e Mirko Gancitano che hanno avuto la possibilità di riabbracciarsi in occasione dell’anniversario. Anche la storia d’amore tra Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo è stata al centro delle precedenti puntate con Drusilla che ha deciso di prendersi una pausa di riflessione. Questa sera, poi, ci sarà un momento assolutamente memorabile e romantico.

Come svelano le anticipazioni della finale de La pupa e il secchione show 2022, infatti, la pupa Elena Morali che ha fatto coppia con Aristide Malnati, riceverà un’incredibile proposta di matrimonio dal fidanzato Luigi Mario Favoloso.

Le esibizioni della giuria di La pupa e il secchione show 2022

Grandi protagonisti della finalissima de La pupa e il secchione show 2022 saranno anche i giudici. Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia entreranno nella villa per trasformare le secchione e i secchioni: riusciranno nella loro impresa? Ogni giudice, inoltre, si esibirà: Soleil diventerà Britney Spears, Antonella sarà Marilyn Monroe e Federico si scatenerà in versione brasiliana.

Francesco Chiofalo, inoltre, riceverà anche una sorpresa nel corso della finalissima: il pupo avrà la possibilità di incontrare la iena Andrea Agresti che aveva incontrato il giorno dell’operazione al cervello. Come reagirà?











