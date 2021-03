La Rappresentante di Lista con Donatella Rettore duetto Sanremo 2021/ Cover di Splendido splendente

La Rappresentante di Lista duetta nella terza serata del Festival di Sanremo 2021 con Donatella Rettore e la sua “Splendido splendente”, successo noto a livello universale. La formazione completa del gruppo, ieri posizionatosi al quattordicesimo posto nella classifica generale provvisoria dopo le prime due serate di gara, annovera Veronica Lucchesi (voce), Dario Mangiaracina (chitarra, basso, synth, sassofono, fisarmonica, voce), Enrico Lupi (tastiera, synth, tromba), Marta Cannuscio (batteria elettronica, cori), Erika Lucchesi (chitarra, sassofono, percussioni, cori) e Roberto Calabrese (batteria).

Dopo l’apparizione alla kermesse canora matuziana lo scorso anno insieme a Rancore nella serata dei duetti, ecco che per la prima volta La Rappresentante di Lista calca il palco del teatro “Ariston” come big, nel tentativo di avvicinare il podio e, perché no, sognare la vittoria finale. La loro “Amare”, ieri sera, non è dispiaciuta alla critica e anche sui social network i commenti nei confronti del singolo sono tutto sommato positivi. Certo, alcuni mostri sacri sembrano ardui da battere, ma a Sanremo tutto può succedere…

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA CON DONATELLA RETTORE: UN DUETTO “SPLENDIDO SPLENDENTE”

La Rappresentante di Lista e Donatella Rettore animeranno la terza puntata del Festival di Sanremo 2021 con “Splendido splendente”. La celebre artista ha confessato a “Leggo” l’emozione del ritorno nella città dei fiori: “Qui sono stata in gara quattro volte, la prima nel ’74 e l’ultima vent’anni dopo. A 21 anni cantavo di una ragazza che troncava un amore malato per uno più giusto, a 41 la consapevolezza di una donna che dice io sto per i fatti miei poi, se ci va di far qualcosa, ci sentiamo”. Donatella Rettore ha successivamente aggiunto: “I ragazzi della Rappresentante di Lista li trovo fantastici, spaziali. Sono sulla stessa lunghezza d’onda della loro teatralità, del loro senso della messa in scena. D’altronde, sono figlia d’attrice e ho cominciato sulla scena a 15 anni”. Un ritorno al Festival da concorrente? “Potrei rispondere che sono un’anziana signora e per me è troppo lungo. Ma il concetto d’età è molto cambiato. Oggi le anziane signore sono delle pazze che vanno ai concerti di Elio e le Storie Tese. O di Rettore”.



