Testo Splendido splendente di Donatella Rettore, cover Sanremo 2021/ Scritta con Claudio Rego

Cover Sanremo 2021, Splendido splendente

Questa sera, giovedì 4 marzo, la terza serata del Festival di Sanremo 2021 sarà dedicata alle cover di alcune delle più memorabili canzoni della musica italiana. In questa occasione La Rappresentante di Lista si esibirà con Donatella Rettore sulle note di “Splendido Splendente”, celebre successo della cantante veneta. Era il 1979 quando Donatella Rettore si affermava in Italia con questa canzone. Prima del 33 giri “Brivido divino”, in cui è contenuto il brano “Splendido splendente”, nonostante avesse partecipato già al Festival di Sanremo nel 1974 e nel 1977, la Rettore era ancora poco conosciuta in Italia, mentre aveva avuto un certo successo in Germania e Svizzera. “Splendido splendente” è stato composto da Donatela Rettore assieme al compagno storico Claudio Rego, mentre la musica è stata realizzata da musicisti di rinomata fama, come Tullio De Piscopo, con l’arrangiamento di Pinuccio Pirazzoli. La canzone tratta il tema della chirurgia estetica, con la tipica ironica, velata di un pizzo di ambiguità, della Rettore. Il brano è stato inserito nelle colonne sonore di due noti film italiani: “Io e lei” di Maria Sole Tognazzi con Margherita Buy e Sabrina Ferilli, e “Benedetta follia” di Carlo Verdone.

Donatella Rettore, la carriera

Donatella Rettore, classe 1953, inizia a cantare in un gruppo che si esibiva nelle parrocchie con le canzoni di Caterina Caselli. Dopo il diploma si reca a Roma col sogno di diventare cantante. Partecipa a due Sanremo nel 1974 e nel 1977, in cui si fa conoscere senza però ottenere una grande visibilità. Nel 1976 diventa famosa in Germania e in Svizzera. Il grande pubblico italiano ha modo di apprezzarla dal 1979 quando, dopo aver cambiato casa discografica, con l’Ariston produce l’album “Brivido divino” in cui è contenuto “Splendido Splendente”, scritta con il compagno Claudio Rego. Da qui il grande successo degli anni ’80 con la famosa canzone “Cobra” e partecipa di nuovo al Festival di Sanremo nel 1986 e nel 1996. Successivamente, tra alti e bassi, la sua carriera vede una rinascita nel 2004 con la partecipazione al Grande Fratello e nel 2005 con la pubblicazione di un nuovo album “Figurine” che contiene un remix di “Splendido splendente” a opera di William Bottin. L’attività della Rettore non si è mai fermata: nel 2017 ha partecipato a “Tale e quale show” nel 2019 a “Ora o mai più”.

Splendido splendente, testo completo canzone di Donatella Rettore

Splendido splendente

L’ha scritto anche il giornale

Io ci credo ciecamente

Anestetico d’effetto

E avrai una faccia nuova

Grazie a un bisturi perfetto

Invitante, tagliente

Splendido splendente

Pa ra pa pa pa ra

Pa ra ra pa pa pa ra

Pa ra pa pa pa ra

Splendido splendente

Costa poco e finalmente

Io sorrido eternamente

Amo un camice innocente

Si avvicina sorridente

È padrone e già si sente

Perdo i sensi lentamente

Come tra le braccia di un amante

Splendido splendente

Pa ra pa pa pa ra

Pa ra pa pa pa pa ra

Pa ra pa

Pa ra pa

Sono splendida splendente

Io mi amo finalmente

Ho una pelle trasparente

Come un uovo di serpente

Come sono si vedrà

Uomo o donna senza età

Senza sesso crescerà

Per la vita una splendente vanità

Splendido splendente

Come sono affascinante

Faccio cerchi con la mente

Mi distinguo fra la gente

Tutto relativamente

Grazie a un bisturi tagliente

Invitante, splendente

Splendido splendente

Pa ra pa pa pa ra

Pa ra ra pa pa pa ra

Pa ra pa

Pa ra pa

