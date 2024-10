Anticipazioni La rosa della vendetta, puntata di oggi 27 ottobre 2024: Gulendam progetta la fuga con Mert

Cosa succederà nella puntata in onda questa sera della dizi turca con protagonisti Gulcemal (Murat Unalmis) e Deva (Melis Sezen)? Dalle anticipazioni La rosa della vendetta si scopre che Gulcemal dopo aver scoperto che Mert e Deva sono stati amanti in passato perderà la lucidità e mostrerà il suo lato più cinico e cattivo. Persino Gulendam avrà paura del fratello e temendo che possa far del male al marito cercherà di organizzare la fuga. Nel dettaglio gli spoiler svelano che quando Gulendam scoprirà cosa ha fatto il fratello a Mert, minacciarlo di uccidere e tagliargli due dita della mano, affronterà duramente.

Gulendam si sfogherà contro il fratello accusandolo di averle rovinato la vita e gli dirà che non lo perdonerà mai. Dalle anticipazioni sulla puntata di oggi de La rosa della vendetta si scopre che Gulendam nonostante tutto continuerà ad essere gelosa di Deva e dunque per tenere lontano il marito da Gulcemal, sempre più pericoloso e vendicativo, e da Deva progetterà la fuga. Da parte sua Mert rivelerà alla moglie di non provare più nulla per l’ex fidanzata e di essere pronto a partire con lei. Riusciranno Gulendam e Mert a fuggire lontano?

La rosa della vendetta, anticipazioni puntata del 27 ottobre 2024: Gulcemal obbliga Deva a sposarlo

Le anticipazioni La rosa della vendetta rivelano che nella puntata di oggi Gulcemal obbligherà Deva a sposarlo. Dopo aver portato lei e Mert in un dirupo ha minacciato di uccidere l’uomo qualora la giovane non l’avesse sposato e lui avesse fatto da testimone. Il matrimonio tra Gulcemal e Deva sarà tutt’altro che felice e contento. Deva sarà sempre più sconvolta dalla crudeltà senza fine di Gulcemal.

E non è tutto perché gli spoiler ufficiali svelano che nonostante cercherà in tutti i modi di farlo tornare in sé, spiegandogli che ormai non prova più niente per Mert, nulla riuscirà a far cambiare idea all’uomo e farlo desistere dalla sua sete di vendetta. In preda all’ira Gulcemal caccerà di casa Vefa e Gara, perché considerati traditori. Preoccupata per la sorella, Ipek con Armagan andrà a casa sua per portarla a casa loro ma Deva, sotto minaccia di Gulcemal, li rassicurerà fingendo che vada tutto bene.

La rosa della vendetta, quando va in onda e come vederlo in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi de La rosa della vendetta non resta che ricordare va in onda tutte le domenica a partire dalle 21.30 circa su Canale5. Le puntata possono essere seguite anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre dopo la messa in onda sono disponibili sul catalogo. La dizi turca si avvia alla conclusione ed in queste settimane è al centro di cambiamenti di programmazione mentre dalle anticipazioni turche è stato già svelato come finirà e se, finalmente, i due protagonisti Gulcemal e Deva riusciranno a coronare il loro sogno d’amore.