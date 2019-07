La sai l’ultima? Digital Edition/ Pagelle: Romina Power tra aneddoti e risate

La sai l’ultima? Digital Edition domina il venerdì sera di Canale 5 con una gara di barzellette dinamica e divertente. La scommessa, che ha totalizzato nelle prime due puntate ascolti ampiamente al di sopra delle aspettative, continua a macinare successi puntata dopo puntata. Ma se le barzellette fanno ancora da padrone, il merito di questo successo non è da ricercare soltanto nella gara tra barzellettieri: al centro della scena, oltre a uno straordinario Ezio Greggio (Voto 8) più in forma che mai, un cast di comici amatissimi dal grande pubblico, oltre a un parterre di ospiti d’eccezione. Ieri sera, sul palco dello show, si sono alternati alcune delle personalità più amate della musica, dello spettacolo, del cabaret e del teatro, fra le quali ricordiamo il comico Enrico Beruschi, il conduttore Giancarlo Magalli (Voto 8) e la cantante, nonché ex moglie di Al Bano Carrisi, Romina Power. Personaggi noti al grande pubblico non solo per la loro professionalità, ma anche per un’innata simpatia, della quale hanno dato ampio sfoggio proprio ieri sera, nel programma di Canale 5.

“La sai l’ultima? Digital Edition”: Romina Power e Nino Formicola il top

Romina Power (Voto 9) ha anticipato la sua presenza a La sai l’ultima? – Digital Edition con un breve filmato dal suo camerino. “Sono in atto gli ultimi restyling, poi scenderò in campo cercando di raccontarvi una barzelletta”, ha spiegato l’ex moglie di Al Bano Carrisi. Per l’occasione, la diva ha svelato di voler portare in scena una barzelletta con la quale suo padre, Tyrone Power, amava intrattenere i suoi ospiti, ma “lui – ha spiegato Romina Power – la raccontava meglio di me”. Tuttavia, con la sua presenza nello show di Ezio Greggio, la cantante ha messo in secondo piano le barzellette, diventando la protagonista della scena con una serie di aneddoti sulla sua vita prima di Al Bano. Tra i momenti degni di nota, inseriamo anche l’ingresso con ruzzolone di Nino Formicola, che ha fatto il suo ingresso in studio, scivolando lungo il corridoio che collega il backstage e il palco. “Ho fatto un ingresso meraviglioso”, ha detto il comico, che con aplomb senza precedenti ha immediatamente preso posto nel parterre (Voto 8).

I flop de “La sai l’ultima? Digital Edition”: Enrico Beruschi in scena, ma…

Trai flop della serata de La sai l’ultima? – Digital Edition non possiamo non inserire lo spazio esiguo destinato a uno dei personaggi più amati della comicità all’italiana: stiamo parlando di Enrico Beruschi, relegato alle ultime ore della serata, con un ruolo piuttosto marginale. Lo sketch, realizzato in coppia con Ezio Greggio, seppur divertente, è stato surclassato dai ritmi della gara tra barzellettieri che, nelle fasi conclusive della serata, si svolge con un ritmo decisamente più incalzante. Sarebbe stato meglio destinare all’attore uno spazio in una fase più centrale dello show? Non è dato saperlo, ma l’idea di affidargli il ruolo di “premio di Sconsolazione” ha tutta l’aria di un’occasione persa (Voto 6). Bene, anche nella terza serata, la gara tra barzellettieri, nella quale l’unica pecca è ancora una volta la presenza di barzellette già ben note al pubblico italiano. In questi casi, infatti, rischio freddura è sempre dietro l’angolo e il flop, a dispetto degli ascolti più che soddisfacenti delle prime due puntate, non è mai troppo lontano.

