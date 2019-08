La sai l’ultima? Reload/ Le barzellette più belle dell’edizione con Ezio Greggio

Venerdì 2 agosto, in prima serata su canale 5, si torna a ridere con le barzellette e gli sketch più belli dell’ultima edizione de La sai l’ultima – Digital Edition condotta da Ezio Greggio. Dopo l’ultima puntata che è stata seguita da 2.161.000 spettatori pari al 15.31% di share e che ha decretato la vittoria di Willer Collura che ha battuto Massimo Cozolino, La sai l’ultima torna in onda con il meglio dell’ultima edizione. Nonostante il caldo e con gran parte degli italiani già in vacanza, Mediaset ha deciso di fare un altro regalo ai telespettatori che trascorreranno anche questo venerdì sera a casa sul divano. Nella puntata speciale de La sai l’ultima, dunque, Ezio Greggio farà compagnia al pubblici di canale 5 con le barzellette più belle e gli sketch più divertenti.

La sai l’ultima: le migliori barzellette dell’edizione con Ezio Greggio

Nella puntata speciale de La sai l’ultima, accanto ad Ezio Greggio ci saranno i suoi compagni d’avventura. Non mancheranno così Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla (Gianluca Fubelli) che hanno guidato le tre squadre di barzellettieri. Oltre a poter riascoltare le barzellette più divertenti, il pubblico di canale 5 potrà divertirsi anche in compagnia dei vari ospiti che, nel corso di tutte le puntate, si sono improvvisati barzellettieri raccontando le barzellette del cuore come Nino Frassica, Pucci, Paoo Bonois, Maurizio Mattioi, Enrico Montesano, Iva Zanicchi, Gigi Proietti, Cristiano Malgioglio, Josè Altafini, Romina Power, Giancarlo Magalli, Beppe Fiorello e Pippo Franco. Non mancheranno, infine, anche le battute di Nino Formicola che ha indossato i panni di notaio di tutta l’edizione e la bellezza di Romina Pierdomenico, unica presenza femminile dello show.

