La scuola più bella del mondo/ Su Rete 4 il film con Rocco Papaleo

La scuola più bella del mondo, film di Rete 4 diretto da Luca Miniero

La scuola più bella del mondo viene offerto oggi, 17 luglio, dalle ore 21:25, da Rete 4. Si tratta di un film che ha debuttato al cinema nell’anno 2004 e appartiene al genere commedia. Il regista di questo film risulta essere Luca Miniero mentre la sceneggiatura è stata scritta dallo stesso regista in compagnia di Massimo Gaudioso.

All’interno del cast del film sono presenti diversi attori molto famosi in Italia come Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Finocchiaro, Miriam Leone, Lello Arena, Massimo di Lorenzo, Roberto Farnesi e Nicola Rignanese. La fotografia è stata curata da Federico Angelucci mentre i costumi sono stati realizzati da Eleonora Rella.

La scuola più bella del mondo, la trama del film

Leggiamo la trama de La scuola più bella del mondo. Una scuola media di Acerra, in provincia di Napoli, è in netta difficoltà. Infatti, questa scuola non ha fondi e ha realmente bisogno di una mano. Tutto sembra andare ormai in malora e la scuola si appresta a chiudere, lasciando centinaia di bambini in strada, senza un’educazione. Tuttavia, il preside della scuola ha un’idea geniale. Scrive una lettera al Presidente della Repubblica sperando in una risposta veloce e che possa essere risolutiva.

Nel frattempo, a San Quirino d’Orcia, in Toscana, un’altra scuola sta ricevendo il premio come miglior istituto d’Italia. Qui il preside decide di invitare alcuni studenti di Accra, in Ghana per poter fare uno scambio culturale. Tuttavia, per un errore, l’invito sarà recapitato alla scuola di Acerra. Il preside e i professori, insieme agli alunni, scambiano questa lettera come la risposta del Presidente della Repubblica. Organizzano una gita per poter visitare il nuovo complesso e vedere come poter migliorare, ma la situazione diventerà comica e ci saranno tante risate da fare.

Il video del trailer de La scuola più bella del mondo













