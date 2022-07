La strada del silenzio/ Anticipazioni puntata 20 luglio: un omicidio sconvolge…

La strada del silenzio: anticipazioni secondo puntata 20 luglio

Mercoledì 20 luglio, in prima serata, canale 5 trasmette la seconda puntata de La strada del silenzio, il thriller che racconta il rapimento di un gruppo di bambini appartenenti a famiglie benestanti di una comunità greca. Dopo il rapimento, le famiglie sono in trepidante attesa di ritrovare non solo i bambini, ma anche di scoprire gli autori del rapimento e il movente. Cosa accadrà, dunque, questa sera. Sono tre gli episodi che saranno trasmessi nel corso della seconda puntata. Tutto sarà concentrato sulle indagini, ma un omicidio tornerà a sconvolgere la comunità.

Johnny Pizarro ucciso sul set di Law & Order: Organised Crime/ Colpi di pistola...

Nel primo episodio della seconda puntata de “La strada del silenzio” dal titolo Il riscatto, continuano le indagini sul rapimento dei bambini che si trovavano sull’autobus. Le famiglie sono in trepidante attesa e l’angoscia scatena anche problemi all’interno delle singole coppie. Thalea incaricata delle trattative, mette a dura prova la fiducia di Nasos mentre le famiglie sono sempre più convinte che il pagamento del riscatto sia la soluzione per porre fine al dramma e riabbracciare i bambini.

PEAKY BLINDERS/ La "rinascita" degli Shelby in attesa di un film

La strada del silenzio: trama episodi Le colpe dei padri e La strada del silenzio

Nel secondo episodio della seconda puntata de La strada del silenzio dal titolo “Le colpe dei padri”, Orpheus viene interrogato e trattenuto dalla polizia. Tornato a casa riceve diversi messaggi minatori mentre Spyros cerca di evitarlo.. Sentendosi braccato decide di fuggire, ma viene aggredito dal padre di uno dei bambini rapiti. Nasos, nel frattempo, riceve pressioni dai suoi superiori che lo spingono a tenere lontana Thalea dalle negoziazioni mentre nel covo dei rapitori qualcosa va storto rischiando di far saltare tutto il piano.

Harry Wild/ Anticipazioni puntata 19 luglio: Harry e Fergus, "la strana coppia"

Nel terzo ed ultimo episodio della seconda puntata dal titolo “La strada del silenzio“, un omicidio sconvolge la comunità di Vathi in Attica. La colpa del terribile accaduto ricade sulla polizia che, dopo 23 giorni dal rapimento dei bambini, non ha ancora trovato una pista sicura da seguire per ritrovarli. I genitori decidono così di agire organizzando una veglia per sensibilizzare l’opinione pubblica e fare pressione sulla polizia. Infine, la doppia vita di Athena viene resa pubblica.

Come vedere in streaming La strada del silenzio

La seconda puntata de La strada del silenzio può essere vista in diretta televisiva su canale 5 a partire dalle 21.30 subito dopo l’appuntamento quotidiano con Paperissima Sprint. La serie tv greca può essere seguita anche in diretta streaming attraverso il sito Mediaset Play. E’ anche possibile scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA