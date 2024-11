La talpa 2024, anticipazioni seconda puntata 11 novembre

Dopo aver debuttato la settimana scorsa, La talpa 2024 torna in onda oggi, lunedì 11 novembre, in prima serata su canale 5, con la seconda puntata. Diletta Leotta, alle prese, per la prima volta, con la conduzione di un reality show, torna a raccontare non solo la convivenza dei concorrenti, ma anche le varie prove che tutti i concorrenti devono affrontare. Dopo l’eliminazione di Ludovica Frasca, in gara, ci sono ancora Andrea Preti; Lucilla Agosti, Gilles Rocca, Alessandro Egger, Elisa Di Francisca, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Marco Melandri, Veronica Peparini e Andreas Muller.

Tutti i concorrenti, nel corso della puntata in onda questa sera, ci saranno diverse prove da affrontare. Oltre ad affrontare le varie sfide previste, non mancheranno i momenti in cui sarà fondamentale fare il punto della situazione per capire chi è la talpa.

Le prove della seconda puntata de La talpa 2024

Sono tante le prove previste per la seconda puntata de La talpa 2024. Nel corso della prima missione che i concorrenti affronteranno a gruppi di tre persone, dovranno raggiungere in un’ora la cima del monte Santo a 750 metri di altezza.

Nella seconda prova saranno impegnati nell’attraversamento del ponte tibetano di Sellano, il più alto d’Europa. Come accaduto nel corso della prima puntata, poi, ci sarà la Grande Prova che, la settimana scorsa, ha creato qualche malumore tra i concorrenti. Per aumentare il montepremi, questa sera, i concorrenti dovranno trasportare un peso totale di 2.500 chili suddivisi in sacchi di juta. Nel corso delle prove, non mancheranno tensioni e discussioni con tutti i protagonisti che osserveranno attentamente tutti gli atteggiamenti per individuare l’identità della talpa.

Come vedere in diretta streaming La talpa 2024

La seconda puntata de La talpa 2024 può essere vista in diretta televisiva su canale 5, a partire dalle 21.30. Con Mediaset Infinity, invece, è possibile seguire la diretta streaming sia contemporaneamente alla diretta televisiva che in un momento successivo. Con Mediaset Infinity, inoltre, è possibile rivedere la puntata già trasmessa, le singole prove ma anche filmati inediti con le dichiarazioni dei singoli concorrenti sull’avventura che stanno vivendo.

