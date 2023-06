La Talpa, Silvia Toffanin la prossima conduttrice?/ L’indiscrezione da Mediaset sul ritorno del reality

Silvia Toffanin sarà la prossima conduttrice de La Talpa? Spunta l’indiscrezione

La Talpa, uno dei più noti reality della rete Mediaset sarebbe pronto a tornare in televisione. Stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe proprio così e al timone della nuova edizione potrebbe esserci un volto noto al pubblico di Canale 5, ossia la conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin. L’ultima edizione de La Talpa è andata in onda nel 2008 e vinse Karina Cascella. Secondo quanto riporta NuovoTv, Mediaset starebbe pensando di riportare in tv il reality show per una nuova stagione, che prenderebbe il posto de L’Isola dei Famosi, finita nel mirino di Pier Silvio Berlusconi a causa degli ascolti altalenanti.

Si legge sulla rivista che Maria de Filippi sarebbe in pole position per diventare “la consigliera più fidata di Pier Silvio Berlusconi, e forse addirittura dirigente d’azienda“. L’indiscrezione svela che la celebre conduttrice televisiva a capo della Fascino “lavorerà a stretto contatto con Silvia Toffanin“, sulla quale vorrebbe puntare per il rilancio della nuova stagione di La Talpa. Maria assieme a Silvia Toffanin rappresentano il futuro dell’azienda, come ha rivelato una fonte al settimanale. Sono loro i volti su cui Mediaset punterà sempre di più.

La Talpa ritornerebbe non prima del 2024

Se dovesse andare in porto, per Silvia Toffanin si tratterebbe di un traguardo importante in quanto per la prima volta sbarcherebbe in prima serata. Tra l’altro la conduttrice troverebbe sicuramente la benedizione del compagno, Pier Silvio Berlusconi che, in merito alla conduzione del programma, aveva dichiarato lo scorso anno in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset: “A me piacerebbe che il conduttore fosse della squadra che già fa parte di Mediaset, ne abbiamo tanti, però non c’è niente di definito”.

Dal prossimo lunedì, 26 giugno 2023, andrà in onda una nuova edizione di Temptation Island. Dopo lo stop della scorsa estate, le coppie di fidanzati torneranno a mettere alla prova i loro sentimenti. Lo scorso 10 novembre fu annunciato il ritorno del programma televisivo condotto da Filippo Bisciglia e il nuovo rinvio de La Talpa. Nonostante le voci insistenti di un ritorno, il reality game potrebbe avere fatto fatica fino ad ora a trovare il suo spazio. Sarebbe dunque slittato al 2024 e stando alle indiscrezioni riguardo la conduzione, potrebbe essere il prossimo l’anno giusto per tornare a giocare insieme ai concorrenti Vip, tra “sospettati” e “sabotatori”.

