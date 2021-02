La Tigre Azzurra, chi è?/ Gli indizi: il figlio di Johnny Dorelli sotto la maschera..

La Tigre Azzurra, chi è? Gli indizi

La Tigre Azzurra ha qualcosa a che fare con lo sporcarsi le mani e qualcuno ha addirittura avanzato l’ipotesi che possa trattarsi di uno chef, ma al momento di questo personaggio de Il Cantante Mascherato si sa davvero poco se non che è alto e che ha un leggero accento milanese che potrebbe essere il frutto di un tentativo di trattenere quello vero. Dove sta quindi la verità? La scorsa settimana la Tigre Azzurra si è presentata sul palco per la sua esibizione e per presentarsi al cospetto dei giudici che non si sono trovati d’accordo sul nome da fare mettendo insieme i personaggi più disparati della tv. Dopo l’esibizione sulle note de ‘L’immensità’ portando a casa un’ottima esibizione, quindi mettendo in mostra le sue doti, è toccato proprio a Costantino Della Gherardesca rompere il ghiaccio notando un accento milanese e lanciando il nome di Gue Pequeno bocciato dal collega Flavio Insinna che addirittura ripiega su Max Giusti, re del trasformismo anche nell’ultima edizione di Boss in Incognito.

Il figlio di Johnny Dorelli sotto la maschera del concorrente del Cantante Misterioso oppure no?

Altro indizio che può essere collegato al noto conduttore è quello relativo ad una lettera e, in particolare, la Tigre Azzurra ne Il Cantante Mascherato ha spiegato di amare le storie ma di essere consapevole che ce ne sono davvero poche interessanti invitando chi ne ha a scrivergli, forse perché sotto la maschera c’è qualcuno che ama raccontare le storie degli altri? Magari un giornalista? Anche gli altri giudici del programma di Milly Carlucci non riescono a trovare una linea comune facendo altri nomi.

Gli investigatori popolari sono convinti che sotto la maschera possa esserci Gianluca Guidi o Pino Insegno mentre Francesco Facchinetti è convinto che si tratti di uno sportivo appigliandosi all’indizio che parla di solitudine, facendo il nome di Walter Zenga. Caterina Balivo si concentra sull’altezza facendo il nome di Max Tortora mentre Patty Pravo concorda con i giudici popolari facendo quello del figlio di Johnny Dorelli, Gianluca Guidi. Chi avrà ragione e quali altri nomi verranno a galla dopo l’esibizione di questa sera e nuovi indizi?



© RIPRODUZIONE RISERVATA