LA TRAVIATA ALL’ARENA DI VERONA/ Pagelle: si realizza “l’ultimo sogno” di Zeffirelli

La Traviata è Franco Zeffirelli. Eloquente la scena iniziale, che anticipa ("spoilera") la morte della protagonista con il feretro di lei che fa la sua sfilata. Nell'opera di Verdi, la morte la fa letteralmente da padrona. È il personaggio che ruba la scena a Violetta, donna dal carattere forte che però non può nulla di fronte a questa nemica. Non è un caso che il maestro l'amasse particolarmente; di certo, però, non poteva sapere che le loro sorti sarebbero state così simili e così indissolubilmente legate. Se Violetta fa il suo debutto nella bara, a simboleggiare un personaggio segnato, finito, senza possibilità di riscatto, il fantasma di Franco aleggia per tutto il tempo all'Arena di Verona. Si sente che regista dirige "dall'aldilà", tanto è stata ingombrante la sua presenza in vita. Chapeau a lui e a quanti hanno contribuito alla realizzazione di un capolavoro. Voto: 9.

La Traviata: tecnici, conduttori e maestranze

Quel che spicca, de La Traviata di Zeffirelli, è la cura quasi maniacale per i dettagli. Dai costumi di Maurizio Millenotti alle coreografie di Giuseppe Picone, nulla è lasciato al caso. Degna di nota anche la direzione d'orchestra di Daniel Oren, cultore dell'estro e dell'improvvisazione, e ovviamente le scenografie, sempre divertenti e a tratti carnevalesche. Necessari Antonella Clerici e i commentatori a bordo campo, per facilitare l'approccio del grande pubblico a un genere che mette in soggezione. Clerici & co. sono bravi ad accompagnare lo spettatore con spiegazioni e aneddoti sulla produzione, e quasi mai risultano fuori luogo. Importante il contributo di Vittorio Grigolo: il tenore ha affiancato la conduttrice per tutto il tempo, aiutandola laddove serviva l'intervento di un "esperto del settore". Grigolo tornerà a Verona il 1° agosto, questa volta in veste di protagonista. Toccherà a lui, in quel caso, interpretare Alfredo, quel personaggio che ha ammesso di "odiare" per la sua scarsa virilità. Voto: 7.

Il cast de La Traviata

Passiamo agli attori. Che dire di Aleksandra Kurzak, soprano polacco dalla stoffa indiscussa? O di Pavel Petrov, il tenore-ragazzino che non sfigura nel ruolo di Alfredo? Quest’ultimo è un personaggio che cresce, nel corso dell’opera, difficile da interpretare proprio per questo motivo. Ma anche Aleksandra ha avuto la sua bella gatta da pelare. Violetta è la figura che domina davvero la scena, una “scena” su due piani che somiglia al suo cuore (diviso) e alla sua faccia (doppia). Non è propriamente un’ipocrita, perché è più vittima degli eventi; tuttavia non fa nulla per smarcarsi di dosso la fama di cortigiana. Buona l’interpretazione di Leo Nucci alias Giorgio Germont, “terzo incomodo” tra i due amanti. Niente da dire su Flora (Alessandra Volpe) e Annina (Daniela Mazzuccato), le comprimarie italiane che hanno fatto un’ottima prova. Voto: 8.

