La Vita in Diretta oggi non va in onda: perchè?/ Video “blackout, non è uno scherzo!”

Il consueto appuntamento con La Vita in Diretta, il programma in onda nel pomeriggio di Raiuno, condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano oggi non va in onda. I telespettatori si saranno certamente accorti di un “vuoto” nel palinsesto dell’ammiraglia Rai e questo perchè l’ultimo appuntamento settimanale con la nota trasmissione sarà costretto a saltare. La colpa è da attribuire tutta ad un improvviso blackout intervenuto negli studi Rai di via Teulada ed avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a pochi minuti dalla messa in onda in diretta. Per questa ragione, culminati nel buio, al posto di ritrovare La Vita in Diretta i telespettatori si sono imbattuti in una puntata di Techetechete’ e successivamente in una fiction. A confermare l’accaduto è stato proprio Alberto Matano tramite le sue Instagram Stories, confermando quanto accaduto poco prima dell’inizio della nuova puntata di oggi, venerdì 27 settembre.

LA VITA IN DIRETTA OGGI NON VA IN ONDA

Il conduttore de La Vita in Diretta, Alberto Matano, nelle sue Storie social ha così annunciato: “C’è un blackout in corso: lo studio è illuminato, tutto il resto è al buio. Non è uno scherzo, Lorella sta facendo luce con il cellulare”. A smorzare la tensione per la mancata diretta è stata la sua collega Lorella Cuccarini: “Come ai concerti”, ha ironizzato. “Ora è tornata la luce”, ha quindi rivelato nella successiva Story, Matano ma, neppure il tempo di pronunciare le fatidiche parole, il buio è ripiombato in studio: “Ecco ora è andata via di nuovo. Non so se andremo in onda”. Poco dopo è stata l’Azienda Rai a ufficializzare la cancellazione della messa in onda con un cartello comparso sul piccolo schermo: “Ci scusiamo per il cambio di programmazione, ci vediamo lunedì”. Delusione da parte dei telespettatori che, per almeno per questo venerdì, potranno eventualmente spostarsi sulla trasmissione di Canale 5 in onda in contemporanea alla concorrente La Vita in Diretta.





