Maria De Filippi difende Armando Incarnato a Uomini e Donne/ “In televisione…”

Maria De Filippi e il confronto con Armando Incarnato a Uomini e Donne

Protagonista indiscussa da anni della televisione italiana e perfetta padrona di casa di Uomini e Donne, Maria De Filippi, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, tende la mano ad Armando Incarnato, uno dei cavalieri storici del trono over e che è finito sott’accusa per la presunta partecipazione ai provini per partecipare al Grande Fratello Vip. Accusa che Armando ha già smentito sostenendo di non avere un manager e di non aver mai fatto il provino per partecipare al reality show condotto da Alfonso Signorini.

Maria De Filippi ha ammesso di credere ad Armando promettendogli, tuttavia, di fare una telefonata per capire se la verità sia quella di Armando o quella di Aurora Tropea che ha portato in studio la notizia della presunta partecipazione ai provini. Nel corso di un confronto al centro dello studio, poi, Maria dà una serie di preziosi consigli al cavaliere.

I consigli di Maria De Filippi ad Armando Incarnato

Di fronte all’accusa che gli ha rivolto Aurora Tropea, Armando Incarnato ha reagito con rabbia e ha annunciato l’addio alla trasmissione fino a quando non sarà accertata la verità delle sue parole. Di fronte alla reazione furiosa del cavaliere napoletano di fronte alle critiche, Maria De Filippi prova a convincere Armando ad avere un atteggiamento più tollerante.

“Sapessi quante ne hanno dette di me” – dice Maria De Filippi. “Bisogna che tu ti faccia scivolare le cose addosso perchè se stati in televisione è normale che le persone parlino”, aggiunge la conduttrice le cui parole non sembrano fare breccia sul cavaliere napoletano.

