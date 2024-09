Lady Gaga annuncia quando esce il nuovo singolo: novità anche per l’album

E’ un periodo particolarmente intenso per la star americana Lady Gaga, che nelle scorse ore è riapparsa sui social e ha svelato alcune novità riguardo alle prossime settimane, mentre oggi la vedremo sfilare al Festival di Venezia insieme a Joaquin Phoenix, con il quale presenterà la nuova avventura cinematografica nel secondo capitolo di Joker. Una fonte ha intanto rivelato i prossimi piani di Lady Gaga a Variety, con la cantante che intanto si appresta a lanciare il nuovo singolo a breve: “Lady Gaga ha annunciato che pubblicherà il nuovo singolo del suo settimo album a ottobre, la star pubblicato una foto del suo programma per la settimana, per ottobre, Gaga ha segnato “XX ottobre: ​​primo singolo LG7”.

E non mancano le novità anche riguardo all’uscita del nuovo album per Lady Gaga, che sembra pronta a uscire con l’ultima fatica discografica intorno alla fine dell’anno solare o al più tardi nei primissimi mesi del 2025, secondo quanto risulta a Variety è più probabile che l’album possa vedere la luce nel nuovo anno.

Lady Gaga pronta a sorprendere il pubblico: sarà un album diverso dal solito

In attesa di poter mettere le mani sul nuovo disco, i fan di Lady Gaga cercano informazioni in grado di accontentare le loro curiosità riguardo all’album tanto atteso. Come ricostruito da Variety, il progetto che vedrà la star statunitense protagonista a breve sarà diverso dal solito, per certi versi un segno di rottura che catapulterà i fan in una nuova dimensione: “Lady Gaga ha svelato solo che dobbiamo aspettarci qualcosa di diverso dal solito, a registrato brani molto diversi da quelli che ha fatto in passato”.

Nel nuovo album di Lady Gaga, che abbiamo visto in Europa alle Olimpiadi nelle scorse settimane, non dovrebbe figurare invece la sua recente hit Die with a smile, nata quando la trentottenne era già pronta a chiudere il disco.