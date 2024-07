LADY GAGA E CELINE DION, L’OMAGGIO A EDITH PIAF

Lady Gaga alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Parigi 2024: nella ricca scaletta di eventi e artisti che si esibiranno questa sera nel corso dello spettacolo che apre ufficialmente i 33esimi Giochi Olimpici nella cornice della capitale francese, i riflettori saranno accesi soprattutto su Stefani Joanne Angelina Germanotta. Infatti la 38enne cantautrice, compositrice, attrice e attivista statunitense darà vita, assieme a Céline Dion, al momento di maggior richiamo dello show in programma lungo la Senna e in altri luoghi che, nelle anticipazioni degli organizzatori, sarà qualcosa di mai visto prima. Ma cosa dobbiamo aspettarci dall’istrionica Lady Gaga e quali sono le ultime anticipazioni sulla sua performance?

La presenza di Lady Gaga alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi è stata, assieme alle questioni relative alla sicurezza, uno degli argomenti più caldi degli ultimi giorni in vista del via ai Giochi di Parigi 2024. Ad anticiparlo, in maniera un po’ criptica forse per aumentare l’hype attorno all’evento, era stata Amélie Oudéa-Castéra, ex tennista e oggi Ministro della Gioventù, dello Sport e dei Giochi Olimpici, alludendo anche al fatto che non solo Lady Gaga e Céline Dion (al ritorno sulle scene proprio in quella Parigi in cui aveva dovuto mettere una pausa alla sua carriera per via della malattia) canteranno ma si esibiranno in un duetto inedito per un featuring che potrebbe rappresentare il picco massimo di ascolti per la diretta dello spettacolo ‘diffuso’ in programma oggi.

CERIMONIA DI APERTURA DELLE OLIMPIADI: L’OUTFIT DI LADY GAGA E…

E attorno all’esibizione di Lady Gaga alla cerimonia inaugurale di Parigi 2024 nelle ultime ore sono cominciati a circolare alcuni rumors ovviamente non solo sul brano (o i brani, chissà) che la Germanotta proporrà non solo alla Ville Lumière ma a un’audience mondiale e anche al possibile, stravagante outfit o ancora a eventuali sorprese preparate assieme alla collega Céline Dion. Stando a quando pubblicato su Twitter/X da Thierry Moreau, giornalista transalpino molto noto e con un vastissimo seguito sui social, il duo formato dalle stelle del pop nordamericano e capaci di unire più generazioni canteranno l’iconica “La vie en rose”, il classico di Édith Piaf che è anche un omaggio alla stessa Francia (indiscrezione peraltro rilanciata anche dal portale specializzato a stelle e strisce TMZ.

Tuttavia, se attorno alla performance di Lady Gaga alla cerimonia inaugurale non ci sono news in merito a come si presenterà in scena per eseguire la cover della Piag, lo stesso Thierry Moreau aveva rivelato che Céline Dion vestirà un esclusivo capo firmato Dior in piume rosa e nero. In attesa di scoprire se la sua anticipazione si rivelerà corretta e se il cachet per l’artista canadese (circa 2 milioni di dollari, stando almeno a quanto scritto dal The Guardian) sarà lo stesso per la sua collega, va ricordato che non ci sono stati annunci ufficiali del loro duetto e chissà se questo non sia da ricondurre al riserbo mantenuto da parte dell’organizzazione per una esibizione tanto attesa (la Dion non si esibisce in pubblico da quasi quattro anni e forse c’è comunque cautela in merito alle sue condizioni di salute) oppure a qualche pirotecnica sorpresa che Lady Gaga ha in serbo per questo suo ritorno in terra francese.