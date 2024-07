Presto prenderanno il via la cerimonia di apertura Olimpiadi 2024 e si sta già creando un gran fermento sui nomi degli ospiti e cantanti che verranno coinvolte nella serata. Quest’anno in particolare, l’organizzazione vuole rendere tutto nuovo, rinfrescando un po’ quelle che sono state le solite abitudini. Una delle grandissime novità, è che nella capitale francese si svolgerà una cerimonia di apertura in più luoghi, per coinvolgere tutta Parigi e i suoi sobborghi. La data d’inizio sarà il 26 luglio 2024 e l’evento inizierà con una parata che passerà per i luoghi più caratteristici della città: la Tour Eiffel, il percorso della Senna e il famoso Jardin des Tuileries, che è stato scelto come il punto in cui verrà accesa la fiamma olimpica.

Pronti a gareggiare saranno ben 10.500 atleti, che ripresi dalle telecamere sflileranno su diverse barche, partendo da Austerlitz fino ad arrivare alla famosa Ile de la Citè, luogo artistico d’eccellenza. Parigi si appresta quindi ad accogliere uno degli eventi che passeranno alla storia e che sarà gratuito per quanto riguarda la parte lungo la senna, mentre verrà chiesto il pagamento di un biglietto per chi vuole assistere dalle banchine inferiori lungo i due ponti Ièna e Austerlitz.

Cerimonia di apertura Olimpiadi 2024, la prima esibizione di Celine Dion dopo la malattia

Ovviamente, oltre alla classica parata ci saranno distribuiti in tutta la città numerosi eventi musicali che accompagnano come al solito la grande cerimonia di apertura. quest’anno sono spuntati due nomi e importantissimi del mondo della musica: si tratta di Celine Dion e Lady Gaga che in questi giorni si trovano proprio a Parigi per prepararsi alla super esibizione del 26 luglio 2024. anche se non ci sono ancora conferme sembra quasi sicuro che saranno proprio le due star ad aprire le Olimpiadi 2024 dopo che entrambe sono atterrate nella capitale parigina la mattina del 23 luglio.

In vista della Cerimonia di apertura Olimpiadi 2024 l’attesa è altissima soprattutto per Celine Dion che da diverso tempo è sparita dalla circolazione dopo che le è stata diagnosticata una brutta malattia. Di recente ha però voluto rimettersi in gioco e le Olimpiadi 2024 potrebbero essere un ottimo modo per lei per ritornare sulla scena musicale insieme alla cantante Lady Gaga, iconica per il duetto di A star is born e per la sua continua lotta per l’inclusione della comunità LGBT. Da poco, Celine Dion ha deciso inoltre di parlare apertamente dalla sua malattia, dei sintomi ed e le complicanze che la “Sindrome della persona rigida” può dare se non tenuta sotto controllo. Non ci resta quindi che attendere la presenza delle due star alle Olimpiadi 2024 e rivedere la mitica cantante di My Heart Will Go On esibirsi di nuovo davanti ad un pubblico immenso.