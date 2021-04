Lady Louise Mountbatten-Windsor/ È lei la nipote preferita della regina Elisabetta

È Lady Louise Mountbatten-Windsor la nipote prediletta della regina Elisabetta II, che questo pomeriggio dirà il suo addio al consorte – il principe Filippo – in occasione dei suoi funerali previsti per le 16 (ora italiana). All’evento presenzieranno numerosi componenti della famiglia Windsor, tra cui anche l’amata discendente Louise, figlia dell’ultimogenito di Elisabetta e Filippo di nome Edoardo. Quest’ultimo sposò Sophie, contessa di Wessex, nel 1999, e da lei ebbe la figlia Louise, dopo aver perso un bambino per via di un doloroso caso di gravidanza extrauterina. La ragazza compirà 18 anni a novembre: nonna Elisabetta tiene a lei particolarmente, dal momento che le due condividono diverse passioni. In primis c’è l’hobby dell’equitazione, che le vede spesso protagoniste di lunghe galoppate all’interno della tenuta di Windsor, e inoltre nonna e nipote sono egualmente discrete, motivo per cui Elisabetta la riterrebbe una ragazza saggia e affidabile.

Ristoranti aperti e bar: cosa cambia/ Le regole per tavoli, distanze, buffet e menu

Chi è Lady Louise Mountbatten-Windsor

Lady Louise Mountbatten-Windsor non compare spesso in pubblico. I suoi genitori le permettono di partecipare a pochissimi eventi celebrativi legati alla famiglia reale inglese, tra cui spicca la cerimonia del ‘Trooping the Colour’, in occasione del compleanno della regina. Ancora, di recente, l’abbiamo vista ai royal wedding dei cugini William e Harry, oltre che in compagnia di suo nonno Filippo quando quest’ultimo era ancora in vita. Proprio il nonno, infatti, ha reso nuovamente popolare uno dei suoi sport preferiti, le corse in carrozza, di cui lei è una vera e propria campionessa.

LAURA BASSI, CHI È?/ Di lei Voltaire diceva: "Onore del suo secolo e..."

Lady Louise Mountbatten-Windsor favorita dalla regina

Da grande, Lady Louise Mountbatten-Windsor dovrà lavorare: il suo status di figlia di conti, infatti, non le permette di vivere a spese dello stato. Nonostante il suo essere un po’ un’outsider della famiglia reale inglese, è possibile che la sovrana le assegni il compito di promuovere all’estero un’immagine più positiva della monarchia britannica, come peraltro sta già facendo presentandosi in pubblico sempre in maniera sobria e senza inutili ostentazioni. L’estate scorsa, Elisabetta le ha permesso di visitare la collezione privata di disegni e acquerelli della regina Vittoria, che come lei si divertiva a dipingere i meravigliosi paesaggi delle Highlands scozzesi. Oltre a essere una sportiva, infatti, Louise è anche un’artista: il suo soggetto preferito sono i conigli e gli altri animali che popolano le colline di Balmoral, in Scozia, dove è solita trascorrere le vacanze.

LEGGI ANCHE:

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 17 APRILE/ Ministero Salute: +310 morti e 15.370 casi

© RIPRODUZIONE RISERVATA