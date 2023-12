Lajla Kamata, la madre di Heidi Baci sbotta contro Ciro Petrone/ “Hai pugnalato alle spalle mia figlia…”

Grande Fratello 2023, Heidi Baci: la madre Lajla Kamata interviene per la prima volta sui social

Uno dei temi più caldi del Grande Fratello 2023 è stato senza dubbio il ‘caso’ Heidi Baci. Ormai ex concorrente, la giovane ha abbandonato la Casa più spiata d’Italia per questioni personali ma sullo sfondo pare abbia inciso anche il suo rapporto turbolento con Massimiliano Varrese. L’attore è stato accusato di essere troppo apprensivo, presente, quasi pesante nel suo approccio nei confronti dell’ex concorrente quando ancora era in Casa.

L’atteggiamento di Massimiliano Varrese nei confronti di Heidi Baci è stato spesso e volentieri argomento di discussione anche nelle settimane seguenti con pareri che difficilmente hanno trovato un accordo. Dopo settimane di silenzio, come riporta Gossip e Tv, a far sentire la propria voce sui social è stata la madre della giovane: Lajla Kamata. La donna non è entrata nel merito delle baruffe con l’attore e sulle ragioni del ritiro ma si è scagliata come un fulmine a ciel sereno contro un altro ex concorrente del Grande Fratello 2023: Ciro Petrone.

Lajla Kamata, lo sfogo contro Ciro Petrone: “Tutto il male che hai fatto ad Heidi…”

Come riporta il portale, a suscitare la dura invettiva della madre di Heidi Baci – Lajla Kamata – sarebbe stato il clamoroso ed eloquente gesto di Ciro Petrone e Angelica Baraldi di pagare un aereo che andasse a mandare un messaggio di sostegno a Mirko Brunetti e Perla Vatiero: “Amore vero”. Tale circostanza ha in primis destato l’opinione scettica dei telespettatori del Grande Fratello 2023 e poco dopo è arrivato anche il parere di Lajla Kamata che ha preso di mira proprio il giovane attore.

“Sono la mamma di Heidi; non ho mai commentato, non mi sono mai esposta perché non mi piace. A questo punto scrivo per la prima volta la mia opinione su di te, Ciro”. Inizia così il post di Lejla Kamata – madre di Heidi Baci – che si è scagliata direttamente contro Ciro Petrone. “Tu sei uno di quelli che non ha mai ascoltato davvero Heidi coinvolgendola giorno e notte su una storia inesistente. Heidi si fidava di te, ti voleva veramente bene e tu l’hai pugnalata alle spalle”. La donna ha poi chiosato: “Spero che non ti ritorni tutto il male che le hai fatto, perchè il karma esiste. Buona vita!”.











