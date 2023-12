Massimiliano Varrese bacia Monia La Ferrera al Grande Fratello, innamorato dell’ex?/ “Tra noi c’è complicità”

Massimiliano Varrese si lascia andare con Monia al Grande Fratello 2023

L’ingresso di Monia La Ferrera sembra aver scompigliato i piani di Massimiliano Varrese al Grande Fratello 2023. L’attore ed ex interprete di svariate fiction come Carabinieri, nelle scorse ore si è riavvicinato in maniera sensibile alla sua ex fidanzata, da poco entrata in gioco nel reality condotto da Alfonso Signorini. Nelle scorse ore è stato diramato un comunicato ufficiale nella casa del Grande Fratello, con i vari concorrenti chiamati a baciarsi sotto il vischio natalizio. Una tradizione che va avanti da diverse edizioni e tra i protagonisti ci sono stati proprio Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera.

Questo il contenuto del messaggio diffuso dal Grande Fratello 2023: “Cari Inquilini, appena parte il Freeze Kiss, i due di voi più vicini al vischio dovranno mangiare un Mikado contemporaneamente, partendo ognuno da una punta diversa e opposta, completando lo sgranocchiamento con un bel…bacio!” E così tra Massimiliano Varrese e Monia è scattato un tanto atteso bacio, anche se ovviamente forzato e spinto dalla produzione. Massimiliano, che in questi giorni ha avuto diversi confronti con l’ex fidanzata Monia, si è poi lasciato andare a delle parole speciale nei confronti della gieffina da poco entrata in gioco e che ha riabbracciato Varrese dopo quindici anni.

Scatta la scintilla tra Massimiliano Varrese e Monia? “E’ la prima persona che mi ha protetto”

Il legame tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera sembra sempre più forte e intenso nella casa del Grande Fratello 2023. L’artista, che ha avuto diverse schermaglie con la collega Beatrice Luzzi di recente, si è detto felice di aver ritrovato la sua ex fidanzata. Parlando con alcuni compagni di gioco, Massimiliano Varrese ha speso infatti delle dichiarazioni molto speciale verso La Ferrera, scatenando i sogni dei fan che sperano di rivedere la coppia unita: “Le persone ci sono e non ci sono. Con Monia c’è complicità, ci comprendiamo senza parlare. È la prima persona che mi ha sempre protetto, e lo continua a fare. È la prima volta che mi ricordo che già allora, anche se era piccola, aveva questo istinto di protezione. Ora lo noto ancora di più. Questa cosa mi fa molto piacere, non l’avevo mai avuta. Allo stesso tempo devo fare attenzione. Me la sto vivendo con serenità e naturalezza” le parole di Massimiliano Varrese.

Nonostante l’affetto mostrato da Massimiliano per l’ex fidanzata Monia, l’attore di recente è stato così giudicato da Gessica Notaro e non solo, su alcuni atteggiamenti messi in mostra nella Casa del Grande Fratello 2023: “Conosco Massimiliano Varrese e l’ho sempre stimato come artista. Sono oggettiva, ma per me dovermi esprimere contro di lui è difficile. Sappiamo tutti cosa la manipolazione e il narcisismo patologico” il pensiero su Massimiliano.











