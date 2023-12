Roberta Bruzzone ‘contro’ Massimiliano Varrese al Grande Fratello 2023/ “E’ insostenibile, fuori!”

Grande Fratello 2023, anche Roberta Bruzzone si schiera con Beatrice Luzzi

Al Grande Fratello 2023 gli “scontri” sono di casa; la convivenza forzata porta spesso e volentieri i concorrenti ad arrivare ai ferri corti mettendo in evidenza delle incompatibilità caratteriali più che lecite. E’ giusto sottolineare che le diatribe fanno parte del gioco ma esistono dei limiti impliciti che non si dovrebbero mai superare, soprattutto dal punto di vista delle argomentazioni.

Grande Fratello 2023, chi sarà eliminato al televoto?/ ‘Testa a testa’ tra Sara Ricci e Grecia Colmenares…

A proposito delle ultime baruffe al Grande Fratello 2023, sta facendo particolarmente discutere sui social e non solo il comportamento di Massimiliano Varrese in riferimento al rapporto conflittuale con Beatrice Luzzi. Tra i due, dopo una pace durata ben poco, sono tornati a volare stracci e in particolare l’attore non si risparmia quando si tratta di “attaccare” la coinquilina anche con parole piuttosto forti e discutibili.

Federico Massaro e Rosy Chin parlano di Anita Olivieri/ L'autore sbotta in regia

Roberta Bruzzone e quei like ‘galeotti’ contro Massimiliano Varrese: “Stop alla violenza…”

L’atteggiamento di Massimiliano Varrese è dunque tornato ad essere oggetto di discussione fuori dalla Casa del Grande Fratello 2023 chiamando all’appello anche personalità che non hanno a che fare con il reality. Come riporta Biccy, l’ultimo volto noto ad aver preso le parti di Beatrice Luzzi schierandosi in maniera palese contro l’attore – come riporta Biccy – è stata la nota criminologa Roberta Bruzzone: due like eloquenti ad altrettanti post sui social dove emerge una perentoria “condanna” alle azioni del concorrente.

Greta e Perla, scatta il bacio al Grande Fratello 2023/ La Rossetti confessa:"uscirei da qui per Mirko"

“La situazione è sempre più insostenibile, provvedimenti di espulsione dal programma; fuori Massimiliano Varrese!”, questo uno dei due post dove – come riporta Biccy – è spuntato il like galeotto di Roberta Bruzzone. La criminologa, nelle ore successive, ha poi bissato il gesto ritwittando un altro post contro il concorrente del Grande Fratello 2023. “Stop alla violenza verbale, al mobbing e all’aggressività di Massimiliano Varrese nei confronti di Beatrice Luzzi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA