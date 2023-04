L’amica di Nikita attacca Luca Onestini/ “E’ cambiato con lei solo dopo la diffida”

Amica di Nikita Pelizon, ‘promuove’ i Donnalisi: “la coppia durerà”

Giulia Logozzo, migliore amica di Nikita Pelizon, ha svelato ai microfoni di Radio Radio cosa pensa della coppia formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: “Li vedo molto innamorati. ”

E ancora: “Diciamo che al GF Vip c’erano molte pressioni esterne dai vari gruppetti, però, li ho visti di persona. Sono stata a casa di Edoardo, appunto per vedere Antonella, lui è super simpatico la prende sempre in giro, lei è meravigliosa quindi penso che la loro coppia possa durare un bel po’. Il gruppetto di Edoardo ha influenzato un bel po’ le varie visioni che ha avuto durante il suo percorso. Il gruppetto formato da Tavassi, Luca Onestini, Oriana hanno la loro visione e hanno influenzato un pochino Edoardo. ”

Amica di Nikita parla di Luca Onestini: “Si è calmato dopo la diffida”

Nelle ultime fasi del Grande Fratello Vip 2022, ha stupito il repentino cambiamento di Luca Onestini nei confronti di Nikita Pelizon. Giulia Logozzo, ha svelato a Radio Radio, cosa pensa di questo improvviso dietro front dell’ex tronista. “Luca Onestini? Se si è calmato con Nikita è per la diffida. Da là, sia lui che Oriana, hanno completamente cambiato strategia, hanno usato parole diverse e si sono placati.”

E ancora: “E’ servita la diffida. Se una persona cambia totalmente nel giro di due ore credo proprio che sia legato a questo. Nikita è stata messa al corrente che abbiamo diffidato Onestini. Vedendo quello che è successo credo proprio che lei possa provare altro nei confronti di Luca“. La migliore amica della modella è poi entrata nel merito dei provvedimenti presi verso Luca e Oriana: “Sono stati utilizzati tanti termini brutti e per quello Nikita, una volta uscita dalla Casa valuterà se procede o no. Le diffide sono state fatte direttamente a loro, persona fisica, quindi non sono state fatte verso il Grande Fratello ma a loro in quanto concorrenti. ” In tutto ciò, negli ultimi giorni, la quinta finalista ha ripensato all’ex tronista con molta nostalgia.

