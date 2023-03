Nikita Pelizon piange per Luca Onestini/ “Anche se ci siamo fatti male, non è…”

Nikita Pelizon piange per Luca Onestini

Nella casa del Grande Fratello Vip 2022, il rapporto tra Nikita Pelizon e Luca Onestini è stato spesso al centro delle dinamiche. Dopo essersi avvicinati molto, i due hanno chiuso definitivamente al punto da non salutarsi più. Dopo mesi trascorsi senza parlare con qualche tentativo da parte di Nikita di ricucire il rapporto, nelle ultime settimane, complice l’uscita dalla casa di tanti concorrenti, la Pelizon e Onestini si sono riavvicinati. Oltre a parlare tranquillamente, hanno anche scherzato insieme e si sono anche divertiti durante la festa di compleanno di Antonella Fiordelisi e del party della stessa Nikita.

Un rapporto che, in casa, ha scatenato diverse discussioni nella casa con Oriana, in particolare, che non ha mai visto di buon occhio il loro avvicinamento. Durante la semifinale del Grande Fratello Vip 2022, l’eliminazione di Onestini ha lasciato l’amaro in bocca a Nikita che si è poi lasciata andare ad uno sfogo.

Le parole di Nikita Pelizon per Luca Onestini

Nikita Pelizon non ha reagito nel migliore dei modi all’eliminazione di Luca Onestini e si è lasciata andare ad uno sfogo con Milena Miconi parlando proprio di Onestini e del rapporto che hanno avuto in casa. “Tralasciando il lato ombra, il lato luce è bello”, ha affermato la vippona.

“A prescindere dalla sua figura, è una persona che non vorrei perdere nella mia vita. Anche se ci siamo fatti male, non è una brutta persona”, ha aggiunto Nikita. Milena, nel tentativo di consolarla, ha detto: “Nella vita non si può mai sapere, non lo sai quello che può succedere”, le parole dell’attrice.

