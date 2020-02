L’Amica Geniale 2/ Anticipazioni 17 febbraio: Elena e Lila ad Ischia

L’AMICA GENIALE 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA 17 FEBBRAIO

L’Amica Geniale 2 torna in onda questa sera con due nuovi episodi in cui le vite di Elena e Lila prendono vie diverse. L’appuntamento è con l’EPISODIO 3, “SCANCELLARE” – Lila decide di piegarsi al volere del marito: lavora nella nuova salumeria, ma non ha di certo abbandonato il suo piano. Stefano intanto accresce il suo legame con i Solara e portano a galla altri rancori. Lila però sembra aver trovato un suo equilibrio, tanto che ottiene il permesso di accompagnare Elena ad una festa che si terrà a casa della Galiani. E poi con l’EPISODIO 4, “IL BACIO” – Rino e Pinuccia si sposano: la ragazza è rimasta incinta e Elena accetta di accompagnarla con Lila ad Ischia. E’ lei che preme perchè trascorrano là le loro vacanze, nel posto in cui due anni prima ha incontrato per la prima volta Nino. Sa che Sarratore sarà presente con Bruno, un suo amico. I cinque ragazzi creano così un bel legame, che rischia di spezzarsi quando Stefano e Rino raggiungono Lila e Pinuccia. Anche fra Elena e l’amica sembra che le cose non vadano bene, ma Lila ha un altro segreto da confessare.

L’AMICA GENIALE, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima puntata de L’Amica Geniale 2 abbiamo capito che, finiti i festeggiamenti per il matrimonio di Lila (Gaia Girace), Elena (Margherita Mazzucco) pensa al fatto che le loro due vite abbiano preso due pieghe del tutto diverse. Antonio (Christian Giroso) invece è furioso per via di quanto accaduto alla festa e decide di rimanere da solo, ma la ragazza lo convince a seguirla in un posto appartato, dove intende concedersi a lui. Solo che nei piani di Antonio c’è il matrimonio: non vuole avere un rapporto con lei prima che diventi sua moglie. Al suo ritorno, Lila decide di non dire nulla a Elena, ma poi si scopre che ha un grosso livido ad un occhio. Alcuni giorni prima, Lila affronta Stefano (Giovanni Amura) per via del suo tradimento, ma scopre che l’accordo con Marcello (Elvis Esposito) è stato fatto dalla sua famiglia. A causa del suo modo di parlare al marito, il ragazzo decide di darle un sonoro schiaffo. Poi si comporta come se nulla fosse accaduto. Lila prova a respingerlo durante la prima notte di nozze, ma anche in quel caso Stefano ha la meglio: la prende con la forza. Ritornati nel rione, Lila nota con disprezzo che nessuno della sua famiglia vuole proteggerla. Il padre e il fratello infatti fanno finta che quel livido sul suo volto non esista. Anzi confermano la versione di Stefano e ammettono di aver stretto un accordo con Marcello. Solo Pinuccia le chiede cosa sia successo, ma accetta di credere alla sua versione dei fatti quando Lila le riferisce di essere caduta dagli scogli. Nel presente, Elena rivede Nino Sarratore e non potrebbe essere più felice. Durante la lezione divora una lettera contro il sistema che il ragazzo ha scritto, ma che poi Nino decide di cestinare perchè la professoressa di Latino non è d’accordo con le sue parole. In quel momento, Elena scopre anche che il ragazzo ha una fidanzata, una studentessa del loro stesso liceo. Dopo aver saputo che Antonio rischia di partire militare, Elena chiede l’aiuto di Lila per scoprire come mai Stefano sia riuscito ad evitarlo. Scoprono così che ancora una volta ci sono i Solara dietro a tutto: Lila sceglie di affrontare Marcello, usare il suo fascino per conquistarlo ed allo stesso tempo far infuriare Stefano. Il marito infatti la picchia non appena la trova a casa. La situazione precipita: dopo aver scoperto che la fidanzata ha agito alle sue spalle, Antonio decide di lasciare Elena. La ragazza invece cambia idea su Stefano quando il marito di Lila la coinvolge in un’impresa di famiglia e cerca di convincere l’amica a diventare madre. Le due fanno anche una scommessa e alla fine è Lila a vincere: Stefano ha ceduto ancora una volta con Marcello ed ha accettato che una sua foto da sposa venga esposta in un loro negozio a Napoli. Quando quell’estate rivela tutto all’amica, le riferisce anche di essere rimasta incinta.

