L’amica geniale, repliche seconda stagione Rai3/ Anticipazioni terza puntata 22 luglio: Lila e Nino…

L’amica geniale, anticipazioni repliche seconda stagione 22 luglio: il tradimento

Le repliche della seconda stagione de L’amica geniale continuano oggi, sabato 22 luglio, in prima serata su Raitre. Nel primo episodio dal titolo “Il tradimento”, Lila si rende conto di essere sempre più attratta da Nino e la cosa stupisce fortemente Elena che non aveva mai confessato all’amica di provare qualcosa per lui. Nino, a sua volta, decide di lasciare Nadia e comunica la decisione a Lila tramite lettera. Lila, così, si sente sempre più libera di vivere il sentimento con Nino con cui cammina, anche alla luce del sole, mano nella mano fino a quando non viene vista da Michele Solara e da Gigliola, che erano arrivati ad Ischia per un breve soggiorno.

Lila, così, inventa una scusa con la madre e per riuscire a trascorrere la notte con Nino riesce a convincere Elena a coprirla. Elena, così, fa ciò che le chiede l’amica e, quando il mattino successivo passa a riprendere Lila per tornare a casa, ad aspettarle, trovano Stefano.

L’Amica Geniale, replica “La rabbia”: Elena e Lila lontane

Nel secondo episodio della terza puntata della seconda stagione de L’amica geniale dal titolo “La rabbia“, tra Elena e Lila sembra calato il gelo. Tornate a Napoli, le due sono sempre più distanti. Elena nutre del rancore nei confronti dell’amica a causa di Nino e quando va a trovare un’amica che ha appena partorito, scopre che Lila ha cominciato a lavorare presso un negozio di scarpe. Nel frattempo, decide di riprendere gli studi per potersi dare una nuova possibilità e, dopo un brillante esame di maturità, un’insegnante le propone di sostenere il test di ammissione alla Normale di Pisa. Sostenuta dal padre, Elena decide di provarci e quando comunica la propria scelta a Lila e Nino, riceve l’ammirazione di quest’ultimo.

Lila, nel frattempo, comunica a Stefano di non amarlo e di non voler più stare con lui. La situazione tra i due diventa pericolosa, ma Lila riesce a fuggire cominciando una nuova vita con Nino mentre Stefano è sempre più disperato. Quello che, tuttavia, sembrava un sogno d’amore, ben presto, si rivela altro: la storia tra Lila e Nino, infatti, dura solo qualche settimana.

Come vedere in diretta streaming L’amica Geniale

In attesa della nuova stagione de L’amica geniale, tutti gli episodi sono disponibili sul sito Raiplay o sull’apposita applicazione, disponibile per tutti i dispositivi. Raiplay, inoltre, consente di poter vedere la replica della terza puntata della seconda stagione in onda questa sera su Raitre anche in diretta streaming.

