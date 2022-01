Lanfranco Carnacina, chi è il finalista The Voice Senior 2022/ Un ex Sanremo nel team Loredana Bertè

Lanfranco Carnacina: due partecipazioni a Sanremo Giovani e tanta, tanta esperienza

Uno dei finalisti più attesi di “The Voice Senior 2022” è Lanfranco Carnacina. Cantautore romano, conta ben due partecipazioni a Sanremo Giovani: una nel 1985 con “A goccia a goccia” e un’altra nel 1986 con “E camminiamo“. E’ stato poi capace di ricominciare dal basso, come runner e come autista dei big canori (su tutti l’indimenticabile Pino Daniele). Al suo debutto il sessantunenne romano si è esibito al piano su “Knockin’on heaven’s door” dei Gun’s n Roses, facendo girare i tre giudici rimasti e scegliendo Loredana Bertè. Lungo il suo percorso, oltre al talento, ha dimostrato di avere abnegazione e motivazioni non indefferenti. Cresciuto a pane e musica potrebbe sfruttare a suo vantaggio l’eccezionale bagaglio di esperienza per sorprendere (ancora una volta) giuria e pubblico. La finale è lì che lo aspetta.

Il percorso sicuro e in crescendo di Lanfranco Carnarcina, adesso a un passo dalla vittoria di The Voice Senior 2022

Il prossimo venerdì 21 gennaio andrà in onda la tanto attesa finale di The Voice Senior 2022, con i giudici a contendersi la vittoria dopo aver scelto i 3 cantanti da portare in fondo alla competizione in occasione della semifinale. Tra gli artisti che hanno avuto ancora una volta l’occasione di mettersi in mostra nell’ultima puntata merita di essere menzionato Lanfranco Carnacina. Dopo lo splendido debutto, segnato da applausi e complimenti, per la semifinale l’artista si è esibito nella seconda manche, pronto a tentare di convincere la Bertè di portarlo fino in fondo, così da poter ambire alla vittoria finale. Per l’occasione Lanfranco Carnacina si è esibito con When a man loves a woman di Percy Sledge. La performance è stata forse tra le più apprezzate della puntata di The Voice Senior 2022, con il pubblico che si è lasciato andare in una sonora standing ovation. La difficoltà del pezzo era indubbia, ma nonostante tutto il cantante ha mantenuto le attese con una performance che ha letteralmente disarmato i giudici. In particolare Loredana Bertè è rimasta piacevolmente colpita dallo spessore dell’esibizione, convincente nell’interpretazione e nel valore vocale. Il giudice ha così scelto Lanfranco Carnacina per completare il team per la finale, con quest’ultimo che ha più volte ringraziato la cantante visibilmente emozionato. La Bertè lo ha considerato la vera e propria punta di diamante del suo team, senza nulla togliere alle doti e capacità degli altri artisti. La voce profonda e decisa con spiccate venature rock rendonoLanfranco Carnacina tra i potenziali vincitori di questa seconda edizione di The Voice Senior 2022, come dismontato anche dal largo seguito guadagnatosi è testimoniato anche sui vari canali social. Il cantante ha colpito il pubblico dritto al cuore, sempre emozionato dalla voce calda e penetrante che lo caratterizza. Di certo hanno aiutato le scelte canore dell’artista che, confrontandosi con pezzi per nulla banali, ha avuto modo di mettere in evidenza i punti corsi della sua caratura artistica.

L’esibizione in semifinale di Lanfranco Carnacina a The Voice Senior 2022

