Cinque anni fa la vita di Manuel Bortuzzo è totalmente cambiata, aveva molti sogni e progetti ma si è ritrovato a fare i conti con una terribile tragedia. A Roma fu colpito da un proiettile alla schiena, non era lui l’obiettivo ma a causa dell’incidente è rimasto semi paralizzato e da quel momento è su una sedia a rotelle. Il suo obiettivo era quello di diventare un nuotatore professionista, da Trieste si era infatti trasferito nella Capitale per potersi allenare al centro federale di Ostia. Nel 2019 avrebbe dovuto partecipare ai Mondiali e alle Olimpiadi di Tokyo, invece ha vissuto un incubo che lo ha costretto a lottare a lungo per riprendere in mano la sua vita.

Manuel Bortuzzo è stato ospite al festival di Focus che si è tenuto al museo Leonardo Da Vinci di Milano. Intervistato da Tg La7 si è lasciato sfuggire una rivelazione che ha commosso praticamente tutti. Queste le sue parole: “Non abbiate paura di provare, non avete idea di quanto può essere bello quello che potete trovare”, ha poi aggiunto: “Le sfortune nella vita ci accomunano tutti, se ce l’ho fatta io si può fare“.

Dopo anni il cerchio si è chiuso per Manuel Bortuzzo, cosa ha detto il nuotatore

Nonostante le grosse difficoltà che ha dovuto affrontare dopo il tragico incidente Mnauel Bortuzzo non si è mai arreso, al controrio si è impegnato al massimo per iniziare una nuova vita e raggiungere importanti obiettivi. Diverse sono le esperienze che ha affrontato in questi cinque anni, non solo nell’ambito sportivo. Il nuotatore si è fatto conoscere meglio partecipando ad una delle passate edizione del Grande Fratello Vip e il suo percorso fu molto apprezzato dai telespettatori.

Manuel Bortuzzo ha scritto un libro intitolato ‘Rinascere’, da poco ha conquistato la medaglia di bronzo alle paralimpiadi di Parigi ed è pronto a affrontare sempre nuove sfide. Il suo obiettivo adesso è quello di arrivare nel 2028 a Los Angeles dove proverà ad aggiudicarsi la medaglia d’oro. Ai microfoni di Tg La7 ha fatto sapere che dopo cinque anni dal suo incidente è un cerchio che si è chiuso.

