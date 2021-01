Larry King è morto/ Usa, addio al “re delle interviste” sulla Cnn: aveva il Covid

Gli Usa e il mondo intero piangono la scomparsa di Larry King: il giornalista che ha fatto la storia delle interviste nella televisione americana è morto a 87 anni al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles, dov’era ricoverato da circa un mese per il Covid. Fin da subito, non solo per ragioni anagrafiche, ma anche per le sue condizioni di salute pregresse, Larry King era stato catalogato nella fascia di pazienti a più alto rischio. Soltanto nel 2017 al presentatore era stato diagnosticato un tumore ai polmoni, che era stato curato con successo grazie ad un delicato intervento chirurgico, ma il suo fisico aveva dovuto fare i conti anche con il diabete e attacchi di cuore. Il 2020 era stato un anno di devastanti dispiaceri per Larry King: il giornalista, infatti, aveva perso due dei suoi cinque figli, Andy e Chaia, a poche settimane di distanza l’uno dall’altra rispettivamente a seguito di un attacco cardiaco e per un tumore ai polmoni.

Larry King è morto: addio al re delle interviste Usa

Ma chi è stato Larry King? Per giocare con il suo cognome si potrebbe dire che è stato il “re delle interviste”. Al suo mitologico “Larry King Live” sulla CNN, dal 1985 al 2010, si sono alternati personaggi del calibro di Frank Sinatra, Marlon Brando (famoso il suo bacio sulla bocca), Barbra Streisand, ma anche tutti i presidenti americani e leader internazionali quali il palestinese Yasser Arafat e il russo Vladimir Putin. Tra i suoi ultimi “colpi” ad effetto le interviste a Barack Obama, alla vedova di Ronald Reagan, Nancy, e a quella Lady Gaga che si presentò in studio con un look deciso a rendere omaggio al giornalista. Iconico, con le sue maniche di camicia arrotolate, le bretelle e le cravatte variopinte, Larry King ha dettato i ritmi dell’America, l’ha accompagnata per un quarto di secolo con le sue interviste, raccontandone tendenze e interpretandone i sentimenti. Non sarà dimenticato.



