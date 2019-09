Lasse Matberg e Sara Di Varia/ “Ci vogliamo molto bene ma non è amore”

Lasse Matberg, ex concorrente di Ballando con le Stelle, torna ospite presso gli studi di Storie Italiane, programma di Rai Uno. “Coma mai Lasse è tornato in Italia? Per lavoro o per amore?”, si domanda la conduttrice Eleonora Daniele. “Sono qui per l’amore… per l’Italia – risponde Lasse sorridendo – è vero, è il mio amore per l’Italia”. Il norvegese si era fatto seriamente male durante l’esperienza a Ballando: “Mi sono rotto il tendine del bicipite, io avevo Sara in spalla e dovevo afferrarla: il bicipite si è spostato fino alla spalla e quando sono tornato nel backstage praticamente non c’era più nonostante io avessi ancora quattro canzoni da ballare”. Ad un certo punto entra in studio Sara Di Varia, la ballerina partner di Lasse nello show di Rai Uno: “Noi come coppia? Tutto quello che avevamo da dire lo abbiamo detto, siamo stati trasparenti fin dalla prima puntata e siamo stati un grande team. Lasse è una persona che ti entra nel cuore ma non per questo si parla di amore. Siamo due persone che si vogliono bene perché siamo complementari e abbiamo gli stessi obiettivi”.

LASSE MATBERG E SARA DI VARIA A STORIE ITALIANE

Lasse Matberg conferma: “E’ così, e il risultato lo si è visto anche durante la trasmissione”. La Daniele però non crede ai due: “Non me la raccontate giusta, guarda non ci credo ma neanche… lasciamo stare va”. In studio passano quindi le immagini dell’infortunio in diretta tv: “Mi ricordo molto bene – spiega Sara – io le sono stata accanto ma perchè è giusto così. Lui era da solo qui in Italia, nessuno parlava la sua lingua”. “C’era anche Milly Carlucci accanti a me”, interviene Lasse “Complimenti a Milly”. Sara si commuove quando parla della sua famiglia: “Sono molto legata ai miei, ho una grande famiglia, sono legata soprattuto con mia figlia Brenda che è super, Lasse l’ha conosciuta”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA