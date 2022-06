Latina, 100 intossicati ad un matrimonio/ 6 in ospedale: paura per papà e nonno sposa

INTOSSICATI AD UN MATRIMONIO A LATINA

Si è rivelato un matrimonio da incubo uno celebrato a Latina per colpa del pesce avariato: sono state ricoverate 6 persone e 100 gli intossicati. La paura più grande è anche per il nonno e il papà della sposa. I festeggiati, Erika e Alessio, si sono sposati qualche giorno fa e hanno celebrato il loro matrimonio con pietanze a base di pesce. Il cibo potrebbe essere risultato avariato dopo un grande mal di stomaco, vomito e mancamenti da parte degli invitati: una vera tragedia.

Durante il matrimonio a Latina, tanti invitati non si sono sentiti bene perché intossicati e quando hanno capito che qualcosa non andava, hanno chiamato l’ambulanza per un soccorso collettivo. La location è “Villa Zani” dove l’Asl ha prelevato i campioni di pesce per capire cosa è successo. In questo momento sono in laboratorio e ancora non si sa cosa c’era nel pesce. Lui di Valmontone e lei di Latina, ora hanno un bruttissimo ricordo di quella importante giornata. Ecco come sono andati i fatti, di seguito il racconto.

MALORI TRA INVITATI, POI IL 118…

I primi malori degli invitati intossicati al matrimonio a Latina per colpa del pesce hanno portato subito a chiamare il 118 e la polizia. Infatti, la festa si è dovuta interrompere a causa di questa tragedia. La paura è verso i soggetti più fragili come il padre e il nonno della sposa. Non sono riusciti a fare il taglio della torta poiché il mal di mancia e i mancamenti sono avvenuti subito dopo aver mangiato il pesce.

I bambini non si sono sentiti male, ma in 100 sono rimasti intossicati al matrimonio a Latina, oltre le 6 persone finite in ospedale. I gestori del locale hanno risposto che la gente stava male per l’aria condizionata e non si sono posti alcuno scrupolo che fosse il cibo servito in tavola. Adesso è l’Asl insieme ai carabinieri che se ne sta occupando. Non è sicuro sia il pesce poiché in questo lasso di tempo è in laboratorio per le analisi ma si presume sia proprio quel cibo ad aver intossicato 100 persone al matrimonio a Latina di Erika e Alessio. Si aspettavano aiuto da parte dei proprietari, invece, non è andata così.

