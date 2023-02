Laura Alfonsa Castelli, fidanzata Ethan Torchio/ Quell’indizio colto dai fan quando..

Laura Alfonsa Castelli e la storia d’amore con Ethan Torchio dei Maneskin: il colpo di fulmine nel 2021 e poi…

Laura Alfonsa Castelli è la fidanzata di Ethan Torchio dei Maneskin. I due fanno coppia fissa da tempo, non si sono mai nascosti e sono ben lieti di mostrarsi felici, l’uno al fianco dell’altro, anche davanti al pubblico. Basti pensare ai caroselli di foto che spesso appaiono sul profilo Instagram di lei, dove mostra orgogliosa quella che è la sua vita privata e sentimentale al fianco di Ethan. Benché i due siano diventati due personaggi piuttosto famosi, Laura ed Ethan riescono a tenersi alla larga dalle paparazzate e dal gossip. Anche perché i riflettori sono puntati soprattutto sui Maneskin e sulle loro fatiche musicali.

Ad ogni modo la storia d’amore tra il ventiduenne e la sua giovane fidanzata sembra procedere nel migliore dei modi. In molti si domandano da quando Laura Alfonsa Castelli e Ethan Torchio dei Mankesin stiano “ufficialmente” insieme, ma per certi versi diventa difficile decifrare la loro relazione, in quanto non hanno mai dato riferimenti certi. Di sicuro le loro prime foto insieme risalgono alla fine del 2021, quando l’intesa sembrava già ben affinata.

Laura Alfonsa Castelli, ecco chi è la fidanzata di Ethan Torchio dei Maneskin

Come dicevamo, quindi, pare che i primi scatti romantici tra Laura Alfonsa Castelli ed Ethan Torchio dei Maneskin risalgano a meno di un anno e mezzo fa. Secondo molti però la storia d’amore tra i due potrebbe essere cominciata parecchio tempo prima. Questo perché su una pagina fan sarebbe stata postata, precedentemente, una foto con un bacio ad una misteriosa ragazza, che sembrava potesse essere proprio Laura. Ma cosa sappiamo della vita privata della fidanzata del carismatico batterista della band di Zitti e buoni?

In realtà non moltissimo, anche se Laura Alfonsa Castelli ora come ora non fa nulla per nascondersi. Quel che trapela pubblicamente, è il percorso di studi e professionale della ragazza. Pare infatti che la fidanzata di Ethan Torchio sia laureata in Sociologia e che lavori a Berlino. Tra le sue passioni l’arte, la musica, la letteratura, i viaggi, la fotografia e ovviamente il suo grande amore Ethan.











