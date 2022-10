Laura Alfonsi Castelli, fidanzata Ethan Torchio/ Innamorati in Costa Rica

Laura Alfonsi Castelli è la fidanzata di Ethan Torchio, il batterista dei Maneskin. La coppia oramai non si nasconde più ed uscita allo scoperto quest’estate quando sui social hanno pubblicato una serie di scatti di una vacanza in Costa Rica. Complici ed uniti più che mai, i due si sono mostrati senza veli immersi nella natura accarezzati solo dal vento. Ethan Torchio dei Maneskin e la fidanzata Laura Alfonsi Castelli sono una coppia, anche se poche sono le paparazzate beccate dalla stampa. Del resto la fama dei Maneskin ha da anni superato i confini nazionali portando la band a conquistare l’America e il resto del mondo evitando così il gossip italico. Una volta però Ethan e Laura sono stati paparazzati fuori da un hotel milanese insieme ai compagni di band Victoria De Angelis e Thomas Raggi e Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David.

Non è dato sapere da quanto tempo siano una coppia, visto che le prime foto spuntate sul web dei due risalgono al 2021, ma possibile che Ethan e Laura siano innamorati da molto più tempo visto che in una pagina social gestita dai fan era spuntata la foto di un bacio del batterista della band con una misteriosa ragazza. Possibile che sia proprio Laura?

Laura Alfonsi Castelli e Ethan Torchio: un amore alla luce del sole

Ma chi è Laura Alfonsi Castelli, la fidanzata di Ethan Torchio dei Maneskin? Dal suo profilo social si percepisce che è una ragazza amante dell’ arte, musica, letteratura, viaggi e fotografia. Il suo motto di vita? «Constantly Evolving». Prima dell’ufficialità da parte di entrambi, il nome della ragazza era uscito per una serie di collegamenti legati al profilo social di Ethan.

In merito alla sua vita privata, al di là della relazione d’amore con il musicista, tuttavia, si sa ben poco. Si vocifera, in tal senso, che sia laureata in Sociologia e che lavori a Berlino, in Germania. A tratti, dunque, i due sarebbero costretti a vivere una relazione a distanza, ma sembrerebbe che ciò non abbia compromesso il loro amore. Il membro dei Maneskin, di recente, ha voluto persino dare dimostrazione del suo sentimento con un tatuaggio sull’orecchio: L di Laura.

