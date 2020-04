Laura Chiatti foto hot nella vasca da bagno/ Nuda e sguardo sexy, fan in delirio

Pubblicità

Scatto bollente sui social network da parte dell’attrice Laura Chiatti, nuda nella vasca da bagno con tanto di sguardo ammaliante: la foto hot è comparsa nelle scorse ore sul profilo Instagram della ragazza, che ha rivelato il nome dell’autore dell’istantanea. Si tratta, naturalmente, del suo compagno di vita Marco Bocci, con il quale sta trascorrendo la quarantena nella loro casa in Umbria. Al di là della valanga di like che ha suscitato la bella Laura senza veli, non sono mancati i commenti dei fan, che si sono lasciati andare a commenti a colpi di emoji a forma di cuore e a parole traboccanti d’ammirazione (e di un pizzico d’invidia nei confronti di Bocci). “Credo che tu sia una delle più belle donne italiane, con classe e per niente volgare. Il merito è anche dei tuoi bambini, che migliorano l’anima e traspare dai tuoi occhi”, scrive ad esempio un utente, che fa riferimento ai piccoli Enea e Pablo, nati dal matrimonio fra Laura Chiatti e Marco Bocci, celebrato nel 2014.

Pubblicità

LAURA CHIATTI FOTO HOT NELLA VASCA DA BAGNO, UN FAN: “UN GRADINO SOPRA A TUTTE…”

Per carità, non c’era sicuramente bisogno di uno scatto senza veli per ricordare a tutti, se mai ve ne fosse stata la necessità, il talento e la bellezza di Laura Chiatti, ma, come erano soliti asserire i latini, repetita iuvant, e i fan dell’attrice dagli occhi verdi hanno indubbiamente apprezzato questo regalo. Fra di loro, ve ne è uno che ha tributato frasi davvero speciali alla stella della televisione e del cinema italiano: “Laura, chissà se ti ricordi di me. Sono passati 13 anni e tu hai fatto un gesto bellissimo, che ricordo con grande stima nei tuoi confronti. Ragazzi è inutile dirlo, ma Laura è un gradino sopra a tutte, non solo per la sua bravura e bellezza, ma anche per l’affetto che sa dimostrare ai suoi ammiratori senza nulla in cambio. Tanto di cappello ad una grande donna e grande attrice!”. Parole che, indubbiamente, suscitano curiosità e ribadiscono ulteriormente la semplicità della ragazza, che, nei giorni scorsi, insieme al marito, hanno donato ai loro follower momenti di spensieratezza con testimonianze social dei loro esperimenti di cucina di coppia.

Visualizza questo post su Instagram Foto fatta da @marcoboccireal ❤️ Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 20 Apr 2020 alle ore 11:45 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA