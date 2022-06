Laura Chiatti, il rapporto con Loretta Goggi/ “Un onore conoscerla”

Avere la possibilità di lavorare con una collega che ha una notevole esperienza alle spalle e che ha mostrato nel corso della sua carriera grande versatilità può essere occasione di arricchimento sul piano professionale. Se questo capita, è importante poter mettere da parte ogni tipo di invidia e cercare di carpire ogni “segreto” per poter migliorare nei momenti in cui si può stare fianco a fianco. Una situazione che ha vissuto recentemente Laura Chiatti, una che può vantare già da ora (a breve compirà 40 anni) un curriculum di tutto rispetto, ma che non ha alcun timore nell’ammettere di dovere e poter crescere ancora.

Non a caso, la moglie di Marco Bocci è stata ben felice di recitare in “Più forti del destino“, serie andata in onda recentemente su Canale 5 e che a breve potrebbe tornare con una seconda stagione. Qui, infatti, è riuscita a conoscere da vicino Loretta Goggi, che ha ancora adesso l’entusiasmo di una ragazzina e che può essere considera un esempio da seguire per chi si avvicina a questo mesterie.

Laura Chiatti e il rapporto speciale con Loretta Goggi

In occasione della sua presenza a ‘Verissimo, Laura ha parlato a Silvia Toffanin di quanto sia stata felice di condividere il set con Loretta e ha avuto parole di ammirazione per la collega: ““Loretta è una donna stupenda, ho avuto l’onore di conoscerla prima di lavorarci ed è stata una sorpresa. È una donna così intelligente, così intelligentemente leggera, una donna che ha tanto da insegnarti, anche solo osservandol”. Anche la Chiatti, come Loretta, agli inizi della carriera ha mostrato doti canore non da poco e questo ha rappresentato un ulteriore punto di contatto tra le due: “Abbiamo parlato di musica, per cui ero affascinata anche dal suo percorso canoro. Io ho interagito molto con lei, abbiamo creato un rapporto solido, di amicizia, di rispetto. È stata una bella esperienza. Mi incuteva un po’ di timore… ‘Loretta Goggi’. Invece poi ho conosciuto Loretta ed è stato molto interessante e molto bello“.

Parole che sono state davvero apprezzate dalla diretta interessata, che non ha mancato di ringraziarla:”Come faccio a non ricordare le ore di trucco di Laura? Non posso dimenticare che arrivavo lì, molto presto, e lei era già lì da 4 ore“.”- E chissà che presto non possa esserci l’occasione di condividere nuovamente il set.











