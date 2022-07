Laura Chiatti, la dedica a Marco Bocci smentisce la crisi/ “L’amore vince su tutto”

Laura Chiatti festeggia otto anni di matrimonio con Marco Bocci, con cui è convolata a nozze il 5 luglio del 2014. Sono passati molti anni ma il loro amore sembra immacolato e sempre più forte. La coppia ha allargato la famiglia con la nascita di due bellissimi bambini, Enea e Pablo, che hanno arricchito le loro vite. A Verissimo, l’attrice ha raccontato di quanto fosse forte l’amore per lui e di quanto avesse capito subito fosse quello giusto.

Nell’ultimo anno però, i due attori sono stati al centro della cronaca rosa per una presunta crisi di coppia e un separazione in atto. Secondo alcune voci, Laura Chiatti e Marco Bocci erano separati da tempo; lui sarebbe andato via di casa stanco dell’eccessiva gelosia dell’attrice. Sembra che una collega dell’attore, sul set, fosse troppo invadente e avesse portato litigi e incomprensioni tra la coppia, tanto da pensare al divorzio.

Laura Chiatti e la dedica a Marco Bocci che smentisce la crisi di coppia

Laura Chiatti smentisce la crisi di coppia, pubblicando su Instagram una romantica dedica al marito in occasione del loro anniversario: “Dov’eravamo rimasti ? 5-07-2014, ore 18 :00, abbazia di san pietro….“Io , accolgo te, come mio sposo con la grazia di Cristo, prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.” Siamo ancora fermi lì…Buon anniversario amore mio. Omnia vincit amor, ti amo”.

La dedica dell’attrice è allegata a una foto del loro matrimonio, in cui la coppia sorride felice per aver coronato il proprio sogno d’amore. In risposta alle sue parole, anche Marco Bocci scrive una dedica a sua moglie con una foto di famiglia insieme ai loro figli: “Questa foto l’avevo conservata perché ci rappresenta…. calma caos bellezza confusione presente futuro. Sono 8. Li ho sempre chiamati HAPPY. Happy 1, Happy2,…. e oggi HAPPY 8. Happy,… felicità. Grazie amore mio di quel SI” e Laura ha commentato con un “Ti amo”. Insomma, che la crisi ci sia stata o meno, sembra che le cose siano tornate nel migliore dei modi tra loro e che la coppia abbia saputo affrontare la tempesta unita più di prima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)













