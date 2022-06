Laura Chiatti/ La scelta di sposare Marco Bocci e l’amore per i figli: “Viene prima di tutto”

La scelta “improvvisa” di Laura Chiatti di sposare Marco Bocci

Si dice spesso che quando si incontra la persona giusta non sia necessario attendere a lungo per capire che possa essere quella con cui condividere il resto della propria vita. Ed è quello che è accaduto anche a Laura Chiatti, che ha deciso di sposare nell’arco di pochi mesi Marco Bocci, con cui forma una delle coppie di attori più invidiate del cinema. Non solo, lei ha voluto suggellare la data del loo primo bacio con un tatuaggio in cui oltre al giorno è affiancata la parola “Stop”, come ha sottolineare l’idea della chiusura di un cerchio.

A coronare il loro rapporto sono poi arrivati Enea e Pablo (lei era già incinta al momento delle nozze), che rappresentano per entrambi un grande orgoglio. Nessuno dei due sta trascurando la carriera, ma soprattutto lei fa il possibile affinché il lavoro non la porti troppo a lungo distante da loro. “Io lo dicevo in tempi non sospetti, quando nemmeno conoscevo Marco – ha detto ai microfoni di ‘Vanity Fair’ -. Guardate che quando avrò dei figli farò un passo di lato. E tutti mi rispondevano: vedremo. È andata così. Ed è la scelta migliore che abbia fatto nella mia vita”.

Laura Chiatti: lei ama fare la “mamma chioccia”

A distanza di tempo dal giorno in cui è diventata mamma, l’atteggiamento dell’attrice non è cambiato. Anzi, osservando i suoi bambini lei si sente davvero realizzata, come non ha mai pensato di essere nonostante non siano mancati i successi nella sua carriera professionale. “Quando i miei figli erano piccoli ho sentito l’esigenza di stare con loro. Ora però mi sono accorta che più crescono e più mi cercano. Ho la fortuna di poter scegliere ancora e spero per molto altro tempo. Lavorerò ma sarò comunque sempre presente anche perché sono ancora piccoli e hanno bisogno di me. Io non vivo a Roma ma ci alterneremo con mio marito. Non ho cambiato idea però. Essere mamma viene per me prima di tutto” – ha detto in occasione della cerimonia di consegna del premio Anna Magnani, che le è stato conferito.

Almeno per ora sia lei sia Marco non sembrano avere intenzione di allargare ulteriormente la famiglia, ma chissà che presto non possano cambiare idea.











