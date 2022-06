Laura Chiatti si candida per Tale e Quale Show/ “Se Carlo Conti mi proponesse…”

Laura Chiatti concorrente di Tale e quale Show? L’appello a Carlo Conti

Laura Chiatti vorrebbe partecipare a Tale e quale show. La popolare attrice si è allontanata dal mondo del cinema e della tv per dedicarsi alla sua famiglia. Ora però La Chiatti torna alla carica e in un’intervista al Settimanale Nuovo Tv ammette che le piacerebbe ricevere una proposta da Carlo Conti: “Mi piacerebbe ricevere proposte per partecipare ad un talent non come giudice ma come cantante per mettermi in gioco. Se Carlo Conti mi proponesse di partecipare a Tale e quale show accetterei di corsa”. Laura Chiatti non a solo recitare ma ha anche una bellissima voce. Sarebbe una concorrente perfetta perché alla voce unirebbe l’interpretazione. In un’intervista di qualche tempo fa, Laura aveva rivelato di voler stare con la sua famiglia e di rinunciare alla carriera. L’attrice però sembra aver cambiato idea e a tal proposito ha confidato: “Quando erano piccoli era una necessità che stessi con loro ma adesso che stanno crescendo è ancora peggio: mi cercano di più. Fino a quando avrò la possibilità di farlo cercherò lavori che non mi consentano di avere impegni a lunga scadenza per stare con la mia famiglia”.

Laura Chiatti ha comunque il supporto del marito Marco Bocci che la aiuta nella gestione della casa. Proprio il marito l’ha coinvolta nel prossimo film “La caccia” anche se l’attrice ha rivelato che la convivenza sul set è stata difficile: “Ero preoccupata all’inizio di lavorare con lui visto che sul lavoro ci conosciamo meno. Invece è stato divertente. E’ riuscito a tirare fuori il meglio di me. Avevo paura di litigare con lui sul set essendo io un’eterna insicura”.

Laura Chiatti e Marco Bocci sono una delle coppie più belle del panorama televisivo italiano. Laura Chiatti si è convinta a prendere parte a questo progetto di Marco Bocci che ha rimesso i panni da regista. Sul set nessun litigio come ha ammesso Laura anche se poi a casa qualche momento di discussione non è mancato: “La sera a casa gli facevo notare che aveva esagerato: mi ha maltrattata parecchio ovviamente per motivi di copione in quanto il mio ruolo è di una ex tossicodipendente quindi dovevo avere un’aria sofferta e credibile”. Laura Chiatti ha poi parlato dei suoi figli, Pablo e Enea con cui ha condiviso il set per uno spot. Laura ha subito fatto capire ai figli che il mestiere dell’attore è complicato e infatti nell’intervista ha chiarito: “Li ho voluti coinvolgere in uno spot dove si sono divertiti ma hanno anche capito che ci sono regole e sacrifici da fare”.

Adesso che i figli sono cresciuti, Laura Chiatti continua a non volerli perdere di vista. Laura continuerà a dividersi tra famiglia e lavoro, come molte altre donne. Di sicuro non le mancheranno i ruoli in varie serie tv e film, visto che parliamo di una delle attrici più complete della scena dello spettacolo italiano, che non solo è attrice, ma anche cantante.











