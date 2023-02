Laura Chimenti/ “Mie 3 figlie danno sempre ragione al papà, a Sanremo 2020…”

Laura Chimenti, nota telegiornalista del telegiornale di casa Rai Uno, il Tg1, è stata l’ospite del consueto caffè di oggi de I Fatti Vostri. La giornalista e conduttrice si è raccontata parlando con Salvo Sottile, partendo dagli esordi in tv, nel lontano 1996 quasi 30 anni fa: “Cosa ricordo di quella prima esperienza? Mi ricordo tutto, gli argomenti, i lanci, un’emozione meraviglioso, avevo già piglio, si vedeva che ero carica”.

Laura Chimenti ha calcato il prestigioso palco dell’Ariston durante l’edizione 2020 del Festival di Sanremo:, ma ha svelato di non essere stata spaventata dalla famosa scalinata: “Non ero spaventata. E’ stato bello come il giorno del matrimonio, non avevo paura, problemi, Amadeus è stato carinissimo, ci ha messo a nostro agio, non mi facevano paura quelle scale. E poi la cosa che mi ha stupito il fatto che l’Ariston fosse piccolo – ha proseguito la telegiornalista di casa Rai – non è un teatro grande e poi il palco è all’altezza platea, quindi non hai la sensazione di dominio, era molto avvolgente”.

LAURA CHIMENTI: “ALBERTO MATANO E’ L’ESTRO…”

Laura Chimenti ha poi parlato dei colleghi dopo che in studio è passata una foto di una camminata in stile Beatles: “Alberto Matano è l’estro del gruppo, Francesco Giorgino è rigoroso e io Emma D’Aquino siamo diventate molto amiche e abbiamo scoperto questa sintonia nel corso degli anni”.

Laura Chimenti è anche una grande sportiva e in un’occasione ha ballato persino un valzer con Fiorello: “Lui è fantastico”. Nel giorno di San Valentino si è parlato infine d’amore e della famiglia: “Mio marito è fortunato? Quando capita che si litiga le tre figlie danno sempre ragione al padre, il padre per loro è sopra tutto, ma ben venga. Come festeggerò San Valentino? – ha concluso Laura Chimenti – Siamo io, mio marito, i miei genitori e il fidanzatino di mia figlia”.

