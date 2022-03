Laura Comaschi, chi è?/ Dal quiz al balletto sexy in studio a La Pupa e il Secchione

Nella nuova edizione de La Pupa e il Secchione c’è anche Laura Comaschi. La Pupa “fotonica”, come si definisce lei stessa, si è presentata nel programma per essere accoppiata con un secchione. La cultura, infatti, non è proprio il suo punto forte, come ha dimostrato un quiz al quale è stata sottoposta una volta arrivata in studio. Dovendo riconoscere alcuni personaggi storici o attuali molto famosi, come Joe Biden, la giovane non si è mostrata particolarmente ferrata.

LA PUPA E IL SECCHIONE SHOW 2022, 1A PUNTATA/ Concorrenti, diretta: si salva Asia!

Molto meglio, invece, nel ballo. La concorrente è stata invitata da Barbara D’Urso a mostrare le sue doti e si è lasciata andare ad un balletto sexy, apprezzato anche dai secchioni, come Orlando. Proprio il secchione è stato infatti invitato da Barbara a scendere al centro del palco per “interrogarla”. La ragazza non ha saputo rispondere a quale sia il risultato di 3X2, però ha indovinato la capitale della Francia.

Mila Suarez Vs Soleil: "Cambi uomini come le mutande"/ Lei sbotta: "Rosichi per Alex"

Chi è Laura Comaschi

Chi è Laura Comaschi, concorrente de La Pupa e il Secchione Show? Lei si definisce “fotonica” ed è un concentrato di energia. Le sue passioni? Lo shopping, la cura del corpo e la palestra… Oltre che, ovviamente, le fotografie. Sui social, infatti, si mostra in tutta la sua bellezza tra spiagge e serate nei locali più in.

Nel video di presentazione, racconta: “Al mattino mi alzo e vado a lavorare, nell’azienda della mia famiglia. Poi faccio le cose che più adoro. Vado per negozi a fare shopping, una cosa che mi emoziona. E non manco mai in palestra! Io il secchione lo voglio abbagliante, emozionante e che dà gioia, tipo me. Voglio un secchione “wow”. La spedizione dei 1000? Sono 1000 persone che partono, vanno in vacanza? La capitale delle Filippine? Non lo so!”.

Mirko Gancitano Vs Vera Miales/ "Gravidanza isterica? Voleva solo andare al GF Vip"

Sì, Laura renderà letteralmente FOTONICO il nostro Orlando! 🔥 #LaPupaeilSecchioneShow pic.twitter.com/fsWP95FCEg — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) March 15, 2022

Laura Comaschi, 24 anni, in una sola parola FOTONICA! C’è bisogno di aggiungere altro? Una Pupa da manuale! #LaPupaeilSecchioneShow pic.twitter.com/8RC2Ii4ctd — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) March 15, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA